Natti Natasha comparte un divertido momento y sus fans se preocupan por su delgadez

Natti Natasha fue parte de los artistas invitados a participar en el juego de softbol de celebridades de la MLB 2023 “CelebSoftball” que tuvo lugar en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. La dominicana se la pasó muy bien y compartió imágenes de cómo estuvo todo, pero sus fans se terminaron alarmando.

La cantante usó su perfil en Instagram durante el fin de semana para publicar fotos y un video mostrando el momento en el que puso a varios a bailar, entre ellos el reguetonero Yandel, al ritmo de su bachata ‘La Falta Que Me Haces’; un doloroso tema dedicado a su pareja Raphy Pina, que muestra el lado más vulnerable de ella levantando su familia con él en prisión.

“¡Qué gran día! Pusimos a todo el mundo a bailar bachata. #CelebSoftball #AllStarGame”, escribió la artista en la primera publicación tipo galería que realizó en la red social de la camarita.

En un segundo post compartió una fotografía que le hizo Getty Images durante el juego en el que se le ve llevando la camiseta de los Marineros de Seattle y tratando de batear la bola, pero en la imagen parece que algo salió muy bien y a ella le causó tanta gracia que la subió.

“Me hicieron trampa… muy alta la ⚾️ 😂😂 La pasamos super que es lo importante @mlb 🇩🇴🤍”, dejó en el pie de foto Natti.

Entre los dos post que realizó durante el fin de semana acumala más de 470 mil ‘likes’ de sus fans, pero en los comentarios se ha desatado una guerra de opiniones pues muchos han manifestado su preocupación por la delgadez de la intérprete de ‘Dutty Love’ y otros la han defendido.

“Natti sí está delgada”; “Tantos comentarios fuera de lugar nadie sabe por lo que ella está pasando”; “Quizás no está en dieta, está pasando por un proceso difícil y debemos entenderla, dejemos de comentar de cuerpos ajenos”; “¿Qué estará pasando? Está muy delgada, fuerzas Natti”; “Señores, ella tiene un espejo en su casa, no es necesario que nadie le diga si está delgada o gorda, ella sabe cómo se ve”; “La Natti, sin ofender, está delgada, aunque ella siempre lo ha sido, pero esta vez está demasiado delgada”; “Nadie sabe por lo que el otro está pasando, Ella es linda y si está muy delgada pero posiblemente su cuerpo ectomorfo y le cueste mucho subir de peso. No porque sea rica y famosa sea un significa de no liderar con tristezas y problemas” y “Síii!!! Pero lo bella nadie te lo quita”, son algunos de los miles de comentarios que le han dejado.

¿Qué pasó con Raphy Pina?

En abril de 2020 la policía encontró en la casa de Rafael ‘Raphy’ Pina una pistola Glock 19 de 9 mm, que estaba modificada, una Smith & Wesson .40, además, 526 municiones de diferentes calibres que dieron paso a una larga lucha legal.

Hasta mayo de 2022, el juez Francisco Besosa del Tribunal Federal de San Juan le dictó condena de tres años y cinco meses de prisión, por posesión ilegal de armas. Luego de eso, se le permitirá pagar una millonaria multa para tener tres años de libertad condicional.

