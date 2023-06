Natti Natasha agota pañales y perfume para bebés de su nueva línea “Queen Vida For Kids”

A pesar del momento tan duro que sigue enfrentando Natti Natasha por tener al padre de su hija lejos, la dominicana no deja de trabajar y emprender. Hace poco celebró el lanzamiento de un restaurante en Miami “Sugar Factory“. Ahora se ha lanzado al mundo de la cosmética con una línea del cuidado para la piel de bebé. View this post on Instagram A post shared by Queen Vida for Kids (@queenvidakids)

Por supuesto, la inspiración de todo esto es la hija de Raphy Pina y Natti Natasha. Así que los productos se llaman Queen Vida for Kids. Por supuesto, el video promocional es la cantante de género urbano y la pequeña y más consentida de la casa. Misma que tiene a todos “sus tíos,” como dice Raphy, babeados en Instagram.

No solo lo linda que sale en el comercial de productos de la piel para bebés junto a su mamá, Natti Natasha, sino lo ocurrente que es. Hace poco mostró sus habilidades con el micrófono y en el baile. Por supuesto tiene de quién heredarle y así lo demostró sin vergüenza alguna. Vida Isabelle, sin duda es una de las hijas de famosos preferidas del entretenimiento hispano.

Qué productos lanzó Natti Natasha

Una crema hilarante, toallitas húmedas o wipes, crema para pañal y gel de baño. También está por sacar alimento para bebés tipo papillas y colados de frutas. Los panales y el perfume se agotaron a horas de haberlo lanzado.

También plantea lanzar más productos para las embarazadas. Dice que se cuidó tanto la piel mientras estuvo en ese período, que decidió tomar esas fórmulas, mejorarlas y estrenar su propia línea. “Es un proyecto muy personal y familiar que he desarrollado junto a Raphy y a nuestra hija, lo cual lo hace aún más especial... He estado en todo el proceso, desde la selección de las fórmulas hasta el diseño de la marca”, agregó la intérprete de “Sin Pijama” y “Más Dura Que Ayer”.

Los productos son ecológicos y diseñados para mujeres embarazadas y niños hasta 5 años. Además no han sido probados en animales. Se espera encontrarlos próximamente en varias tiendas de distribución. Pero mientras se pueden ordenar por la página de Queen Vida For Kids .

Sigue leyendo:

– Raphy Pina, marido de Natti Natasha no saldrá de prisión ya. Ella lo sorprenderá en los Latin AMA’s

– Natti Natasha sorprende con imágenes de Raphy Pina preso en el video de “La Falta Que Me Haces”

– Natti Natasha revela detalles de lo que ha vivido tras la detención de Raphy Pina

– Natti Natasha se estrena como empresaria e inaugura restaurante en Miami Beach

– Natti Natasha colapsa su página web por la cantidad de descargas de “Algarete”

– Natti Natasha y Clarissa Molina apoyaron a República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol