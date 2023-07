Natti Natasha presume retaguardia a la cámara y se da chapuzón para fans de Instagram

Después del deportivo fin de semana que tuvo la cantante de género urbano Natti Natasha, la misma se fue a relajar la piscina de su casa, donde colocó el celular en una zona estratégica para poder presumir su retaguardia desde la cámara. Así le dio la bienvenida al verano con un chapuzón y un bikini de rayas. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

“Refrescando mi playlist de verano … ¿Qué canciones me recomiendan”, escribió la dominicana en su cuenta de Instagram mientras presumía sus atributos traseros con un bikini diminuto nadando y refrescándose. Pero no solo Natti, las latinas andan disfrutando mucho de este verano, pues Salma Hayek también dio un taco de ojo hace pocos días con un bikini estampado mientras ejercitaba en la piscina.

A pesar de que muchos son los que quedaron con la quijada en el suelo y suspirando ante las curvas de Natti Natasha, otro tanto mostró su preocupación por la supuesta delgadez del intérprete de Sin Pijama y Mayor Que Usted. Aseguran que es mucho el peso que ha perdido y que se le nota en cada una de sus presentaciones. Natti Natasha en el lanzamiento de su restaurante Sugar Factory en Miami. Foto: Mezcalent.

Sin embargo, Natti Natasha no solo se alimenta superbién, sino que también es muy estricta con sus ejercicios físicos. Tras el Latin Grammy en Las Vegas el pasado noviembre, ya muchos comentaban de la pérdida de peso de la cantante nacida en República Dominicana. Obviamente, la situación de su pareja y padre, su hija Vida Isabelle Raphy Pina en la prisión, pudiese tener mucho que ver.

Natti Natasha se destaca jugando en el MLB All-Star Celebrity Softball Game 2023

El Juego de MLB All-Star Celebrity Softball Game 2023 fue el sábado y la dominicana dijo presente el nombre de la mujer latina y de todos los hispanos en general. El show lo abrió 24KGoldn. Ahí, Natti Natasha jugó para los Miami Marlins y se divirtió a lo grande. No es la primera que lo hace. En el pasado ha apoyado el deporte junto a Clarissa Molina. Natti Natasha con los Miami Marlins. Foto: Cortesía de MLB.

Natti Natasha no fue la única latina. El también cantante de género urbano Yandel estuvo presente y no solo eso, sino que lanzó un home run en pleno juego, demostrando que siente una verdadera pasión por el deporte. También estuvieron Marcello Hernández de Saturday Night Live y reggaetonero Blessd.

