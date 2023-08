José Manuel Figueroa hizo una inesperada confesión sobre su papá Joan Sebastian

A ocho años del fallecimiento del cantante Joan Sebastian, su hijo José Manuel Figueroa dio respuesta a algunos de los cuestionamientos que más se han suscitado con respecto al cantante y hasta destapó un momento protagonizado por su padre nunca antes mencionado.

Fue durante su visita al podcast ‘Somos + Batos’, que el intérprete de temas como “Amor Limosnero” y “Quiero y Necesito” habló de su vida profesional y familiar, siendo este último ámbito el que dejó con la boca abierta al público.

Y es que José Manuel Figueroa terminó contando que en alguna ocasión sorprendió al ‘Poeta del pueblo’ fumando marihuana. Eso sí, no se trató de una actividad con motivos “recreativos”, sino medicinales, así lo aclaró el cantante.

“Le recomendaron a mi jefe fumar mota. Dijo, ‘No, están bien pend*jos, yo llevo toda una carrera evitando drogas, y ahora estos cabr*nes y quieren que me meta‘”, dijo ante la negativa que mostró su padre en un inicio.

No obstante, su decisión cambiaría luego de comenzar a sufrir de fuertes dolores asociados al padecimiento que lo llevó a perder la vida: el cáncer en los huesos.

“Pasan los años y llego al rancho, fue como un mes antes de que se muriera mi papá. Voy a platicar esto, perdóname papá. Llegó al cuarto, y para esto te digo que mi papá siempre me criticaba a mí porque yo le decía que creía que la droga se debería de legalizar, y ponerle un impuesto; y tiene varios beneficios si se sabe aplicar y bueno era nuestro choque“, comenzó a decir sobre el momento en el que cachó a Joan Sebastian con “las manos en la masa”.

“Pero llegó al cuarto para hablar con él y el cuarto apestaba a la lechuga de Satanás y yo haciéndome gü*y y estaba él y su asistente, los dos con sus ojos rojos y yo no pregunté nada y estábamos platicando y de repente me dice: “¿Cómo ves?, esta p*nche enfermedad me obligó a fumar esta cosa, ¿no la hueles?“, reveló a Aldair Leal y Rom Alan.

Finalmente, José Manuel Figueroa indicó que si bien en un principio tenía reservas sobre su padre recurriendo a este tratamiento, el hecho de que resultó favorable, le ayudó a “abrirse a la idea”.

“¿Está bien que consumas mariguana, pero ¿cómo te sientes? ¿qué onda?’, y me dice: ‘¡A toda m*dre, me quitó el dolor y a veces por el dolor no podía comer y a veces por el hambre y el dolor no podía dormir, me siento a toda m*dre, quiero buscar a mi primo Rafa que él fuma mucho para que me explique la diferencia entre los diferentes tipos y al final de cuentas su enfermedad lo orilló a eso”.

