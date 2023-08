Karol G cambió de look, ¿le hizo un guiño a Feid con su nueva cabellera?

Karol G continúa conquistando la escena musical con sus proyectos como solista, así como colaboraciones con otras estrellas de la música. Es por ello que la cantante nacida en Colombia decidió sorprender a sus fans una vez más con un tema en el que unirá su talento a Maluma y Kevin o Chris.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 32 años compartió una publicación en la que dio a conocer su nueva colaboración musical. Se trata del remix de la canción “Ta OK”, junto a su compatriota Maluma.

“Puedo decir que éste probablemente es uno de los proyectos de este año que más me emociona 🤍✨ Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el Remix 🤍 Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil !!!! @dennisdj @kevinochris @maluma”, escribió la famosa para acompañar su publicación.

A pesar del revuelo que causó este tema, hubo otro detalle dentro de la publicación que volvió tendencia a Karol G: su nuevo look. Y es que la intérprete de “El Makinón” estrenó un look que recordó a sus fans sobre su nuevo novio, Feid.

El nuevo estilo de la colombiana incluyó una cabellera bicolor compuesta por su característico cabello rosa bebé unas mechas money piece en color verde intenso. Dicho efecto de color se caracteriza por bordear el rostro para aportar luminosidad y contraste con el resto de la melena.

La transformación de Karol G no pasó desapercibida para los internautas, sobre todo para aquellos que creen que es un guiño a su romance con el cantante Feid, quien en más de una ocasión ha demostrado que es un color característico de su imagen.

Por otro lado, no faltan quienes aseguran que se trata de una referencia a uno de los colores de la bandera de Brasil, país del cual es el tema del remix al que se sumó.

