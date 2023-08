Subastan micrófono con el que Cardi B golpeó a una fan durante concierto en Las Vegas

Cardi B armó tremendo escándalo el fin de semana pasado cuando arrojó un micrófono a una fanática que previamente le había lanzado agua, lo que terminó en una demanda en contra de la cantante, pero ahora se conoció que dicha pieza de equipo está siendo subastada en ebay.

Un sujeto llamado Scott fue el que publicó el producto en la plataforma web asegurando que es propietario de la empresa que proporciona el equipo de audio al lugar en el que se llevó a cabo dicho concierto, el Drai’s Beachclub & Nightclub de Las Vegas.

No obstante, el hombre mencionó que no busca hacerse rico vendiendo dicho objeto, pues pretende donar las ganancias a las organizaciones benéficas Friendship Circle Las Vegas, en la que adolescentes y adultos ayudan a personas con necesidades especiales y Wounded Warrior Project, que busca “devolverle la independencia” a veteranos de guerra que sufrieron heridas graves.

El micrófono es un Shure Axient, cuyo valor en tienda es de alrededor de 1,500 dólares, y asegura que, a pesar del golpe, sigue funcionando a la perfección. La subasta la inició en $500 USD, pero en menos de 24 horas el precio se disparó a más de 90,000 y los expertos calculan que el precio final oscilará entre los 250,000 y el medio millón de dólares.

No obstante, el aparato no funcionará por cuenta propia, pues para ello necesita un receptor que forma parte del sistema de sonido Axient de Shure, que no está incluido en la subasta, pero lo que sí tendrá el comprador será una carta que indique que fue el micrófono con el que Cardi B golpeo a una fanática.

