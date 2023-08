Efecto Messi causa polémica entre fans mexicanos que ponen en duda imparcialidad de la Leagues Cup

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami revolucionó por completo el fútbol en Estados Unidos y ha hecho de las Leagues Cup uno de los eventos más seguidos por los fans. Sin embargo, desde su posición, jugadores, entrenadores y hasta fanáticos han asomado un posible favoritismo hacia el argentino en la toma de decisiones arbitrales.

Luego de los últimos encuentros de dieciseisavos de final de Leagues Cup, las quejas de los fans mexicanos en redes sociales han empezado a florecer con comentarios donde dejan claro que, desde su perspectiva, hay favoritismo por parte de los árbitros hacia ‘La Pulga’.

“El arbitraje le roba un gol legítimo de Quiñones. Favoritismo absoluto para Chicago Fire, pero si fuera Messi marcan el gol”; denunció un hincha en Twitter. Este tipo de comparaciones se dan luego del último encuentro ante el Orlando City, el cual no estuvo exento de controversia.

El silbante salvadoreño Iván Barton fue objeto de críticas por no expulsar al argentino, qué vio la amarilla a los 21 minutos, luego de cometer una clara infracción sobre el jugador del Orlando, Wilder Cartagena.

El árbitro Ivan Arcides Barton Cisneros observa durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Inglaterra y Senegal en el estadio al Bayt el 04 de diciembre de 2022 en al Khor, Qatar. Foto: Julian Finney/Getty Images.

En otra acción, en el mismo primer tiempo, el sudamericano protagonizó otra fuerte infracción y no recibió sanción. Curiosamente, en esa misma jugada, Messi logró recuperar la pelota y posteriormente fue objeto de una falta por parte de un jugador rival, quien sí recibió una tarjeta amarilla. Barton también fue muy criticado por un penal que sancionó y por una falta sobre Messi, que terminó en el segundo gol del Inter.

Lionel Messi #10 de Inter Miami CF mira mientras el árbitro entrega una tarjeta amarilla durante el partido de octavos de final de la Leagues Cup 2023 entre Orlando City SC e Inter Miami CF en el estadio DRV PNK el 2 de agosto , 2023 en Fort Lauderdale, Florida. Foto: Mike Ehrmann/Getty Images.

La secuencia es de comedia



Messi hace una falta de amarilla, que era la segunda, y el árbitro no pita nada. Luego le quitan el balón limpio, pitan falta, Leo pide la amarilla y el árbitro concede



Allá a donde vaya Leo siempre tendrá el sistema a favor

pic.twitter.com/alrICMBWj8 — RØŠĘLL (@Rosell___) August 3, 2023

Déjense de hipocresías y ya denle la Leagues Cup a Messi.



Ya, ¿para que se andan con tonterías? — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 3, 2023

Le perdonan la roja a Messi, pide amarilla para el rival y le amonesta y pitan este penalti a favor de Inter Miami. Acaba de llegar y ya está adulterando la competición. En Francia ni en Champions le hacían regalos y fue el peor fichaje del PSG.pic.twitter.com/AjrQiMovyr — Hernández Culé (@Hernandezcule_) August 3, 2023

¿ERA PENAL?



Esta fue la jugada polémica en el partido de #Rayados contra #Portland, en donde se pedía penal a favor de los albiazules.



📹 TUDNpic.twitter.com/IHBzZegliT — ONCE Diario (@oncediariomx) August 5, 2023

Tras el partido, el DT de Orlando City, Óscar Pareja, no ocultó su molestia y dejó entrever que Messi debió ser expulsado y, por ende, su club fue perjudicado por un arbitraje injusto. “Fue muy frustrante lo que pasó en el penal. Antes hubo una doble amarilla a Messi. No importa que sea él, tiene que ser medido igual. El partido ante el Inter Miami no fue justo”, dijo.

El entrenador en jefe Óscar Pareja de Orlando City mira en la primera mitad contra Sacramento Republic FC durante la Copa Abierta de EE. UU. Lamar Hunt en el Estadio Exploria el 7 de septiembre de 2022 en Orlando, Florida. Foto: Julio Aguilar/Getty Images.

No es la primera figura que se queja de un posible favoritismo a Messi en la Leagues Cup, pues el defensor de Cruz Azul, Carlos Salcedo, hizo lo propio luego de sufrir la pegada del campeón del mundo en Qatar 2022 con un tiro libre en último minuto tras una falta inexistente, a la vista de muchos.

“Por favor Leagues Cup, háganles usar el VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin Castaño, hagamos las cosas como son”, escribió en Twitter hace unas semanas.

Kevin Castano #5 de Cruz Azul comete una falta contra Lionel Messi #10 de Inter Miami CF durante la segunda mitad del partido de la Leagues Cup 2023 entre Cruz Azul e Inter Miami CF en el DRV PNK Stadium el 21 de julio , 2023 en Fort Lauderdale, Florida. Foto: Stacy Revere/Getty Images.

Lo que en Estados Unidos han denominado el efecto Messi se ha convertido en un aumento de hasta 900 % en los boletos de encuentros del Inter Miami, entradas que por cierto se agotan en lapsos impensados de hasta un cuarto de hora.

Asimismo, ha generado un crecimiento exponencial en la plataforma Apple TV, encargada de televisar los encuentros de la MLS. “Estamos encantados de ver a Messi en Inter Miami. Superamos nuestras expectativas de suscriptores, y el hecho de que Messi fuera al Inter nos ayudó”, aseguró el CEO de la compañía, Tim Cook.

Todos estos factores han construido una narrativa de desconfianza por parte de un porcentaje de los fanáticos que considera que la Leagues Cup de este año está diseñada para que el argentino se consagre.

