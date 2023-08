El mayor donador de fondos de Ron DeSantis pausa sus aportaciones hasta nuevo aviso

Robert Bigelow, fundador de Budget Suites of America y Bigelow Aerospace y uno de los de los donantes más destacados de Ron DeSantis declaró ante la prensa que está dispuesto a cortar los fondos para su campaña mediante la cual pretende obtener la candidatura rumbo las elecciones presidenciales del próximo año.

En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, el millonario empresario afirmó el que el gobernador de Florida debe adoptar un enfoque más moderado, pues de no hacerlo corre el riesgo de perder su apoyo.

“Perderá si no lo hace. El extremismo no va a hacer que te elijan”, expresó el hombre de negocios con respecto a la probabilidad que tiene DeSantis frente a Donald Trump en las primarias.

En este sentido, Bigelow aclaró que sus aportaciones a la campaña del aspirante Florida están pausadas y serán reanudadas hasta que los resultados de su campaña muestren una tendencia distinta a la vista hasta el momento.

“Ya soy un porcentaje demasiado grande. Muchos de sus donantes todavía están indecisos”, expresó.

La salida de Robert Bigelow de la lista de donantes que apoyan al gobernador de Florida podría provocar que surjan más. (Scott Olson / Getty Images)

Hasta el momento, el magnate ha contribuido con $20 millones de dólares al súper PAC Never Back Down, lo cual lo convierte en el mayor donante individual de DeSantis, pero eso cambiaría de aquí en adelante, pues no respalda la posición extrema asumida por el político en temas como la prohibición del aborto de seis semanas que promulgó en abril.

A pesar de ello, Robert Bigelow sostiene que el actual gobernador de Florida es “el mejor tipo para el país”.

La baja temporal de su mayor sostén para su campaña llega en un muy mal momento para DeSantis, pues recientemente tuvo que recortar sus gastos de campaña y despedir a 38 empleados de una nómina que llegó a rondar en un millón de dólares e incluso ya parte de su campaña la ha comenzado a realizar en autobús en lugar de sus costosos desplazamientos en avión.

Sin embargo, las encuestas más recientes que miden el pulso de los votantes republicanos muestran que Donald Trump ya le más ventaja al gobernador de Florida con respecto a semanas atrás y la tendencia parece irreversible de cara a las primarias.

