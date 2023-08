Chiquis Rivera presume su retaguardia en leggings mientras hace sensual pose con su novio

Chiquis Rivera muestra frecuentemente en redes sociales lo mucho que está disfrutando de la vida. La cantante cada vez que puede comparte momentos que vive con su novio, el fotógrafo de las estrellas, Emilio Sánchez, y también deja muy claro que está en una etapa en la que se ve y se siente espectacular.

Durante el sábado 5 de agosto, la ‘Abeja Reina’ compartió en sus historias dos fotos con su amado en las que además de presumir su amor, dejaba ver la voluptuosa retaguardia que tiene.

Chiquis apareció con un conjunto deportivo color azul cielo, compuesto por un leggings y una ajustada chaqueta que resaltaban todos sus atributos.

En la primera foto, aparecen el fotógrafo y ella frente al espejo muy acaramelados y junto a ellos su perro. En la segunda imagen, se ve a Emilio cargarla en sus brazos y ella posa muy seductoramente mientras hace la foto.

Durante los últimos días, Chiquis estuvo disfrutando de fiestas en Las Vegas en compañía de amigas con las que cantó a todo pulmón y bailó, según mostró en redes sociales.

Uno de los videos que compartió que más llamó la atención fue uno en el que aparece haciendo vibrar su retaguardia mientras bailaba su reguetón ‘Ni Muerta’.

Reveló Raúl de Molina cómo van los preparativos de su boda

En una reciente entrevista que dio al programa ‘El Gordo y La Flaca’, Chiquis fue consultada por Raúl si se casará antes de que finalice el 2023 y respondió que no cree que eso suceda porque quiere tener una boda bien planificada y ahorita tiene compromisos laborales que cumplir.

“No siento que me vaya a afectar (la boda). Tengo una pareja que me valora, me respeta, me deja ser y que le encanta lo que hago”, explicó para dejar claro que a Emilio no le disgusta esperar un poco.

Asimismo, confesó que le gustaría casarse frente al mar, y aunque no dijo si ya lo decidió, dejó saber qué Cabo San Lucas ha estado en su pensamiento como lugar para celebrar el matrimonio

¿Quiere ser madre?

La hija mayor de Jenni Rivera dijo que sí le gustaría tener hijos, pero no este momento profesional, sin embargo, dejó claro que si llegasen de sorpresa estaría igualmente feliz y preparada.

“Si soy mamá ahorita, no me va a afectar, pero sí me va a atrasar un poquito. Así que yo le digo a Dios que cuando él quiera, yo estoy lista”, dijo la artista que se encargó de sus hermanos cuando murió su mamá en 2012. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

