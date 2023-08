Chiquis Rivera hizo vibrar su voluptuosa colita bailando su reguetón ‘Ni Muerta’

La cantante Chiquis Rivera está en un momento muy bueno en su vida, en el transmite a través de sus redes sociales que se siente muy bien física e internamente. Justo en esa onda, compartió un video bailando y haciendo vibrar su retaguardia.

Chiquis estuvo en Las Vegas esta semana disfrutando en compañía de amigas y aprovechó de cantar a todo pulmón con ellas su exitoso tema ‘Porque Soy La Abeja Reina’.

Además de cantar, la hija mayor de Jenni Rivera aprovechó el reciente estreno de su éxito ‘Ni Muerta’, un tema urbano junto a la cantante de hip hop Snow The Product que presentó en ‘Premios Juventud’ hace unas semanas, para mostrar algunos pasos prohibidos.

En su perfil de Instagram, la cantante posteó pequeño video que está conquistando a parte de sus 5,8 millones de fans.

Acompañada por su amiga Mandys Pena, la ‘Abeja Reina’, luciendo un minivestido ajustadito de mangas 3/4 en color negro, se tongoneó y se puso de medio para mover de la cadera y hacer temblar su voluptuosa colita.

Los pasos de baile de la artista de 38 años no pasaron desapercibidos para sus admiradores y algunos ‘haters’ que de inmediato comenzaron a reaccionar en el post que ya cuenta con casi 90 mil ‘me gusta’.

“Ojalá que sea así! No debemos hacer caso a lo que dicen los demás acerca de nosotros. Todos tienen su opinión. Los que nos tienen cariño sincero ven lo bueno en nosotros. Los que no nos quieren ven en nosotros lo malo que está en ellos”; “No sabía que ustedes se conocían”; “A mí me cae a toda madre la Chiquis, pero esta rola nomás no”; “Si no les importara, no lo dijeran tanto”; “Ya pareces señora, ya estás bien pasada, hija”; “¡Qué ridiculez!”; “obsesionada con esta canción” y “La mayoría criticando y ella facturando”, son algunos comentarios que se logran leer en el post.

Hace unos días Chiquis también estuvo de escapada con su novio, el fotógrafo de famosos, Emilio Sánchez a Hawái, destino en el que estuvo disfrutando de las playas y presumió su cuerpazo en varios bikinis.

