Chiquis Rivera modela un enterizo negro lleno de transparencias

Foto: Antonio Torres for Estrella Media / Getty Images

A Chiquis Rivera le encanta modelar, y ahora lució muy sensual en un video que compartió en Instagram el estilista Richard Lopez. El clip muestra a la cantante durante una sesión de fotos, usando un ajustado enterizo negro con transparencias, botines, sombrero y un abrigo afelpado. View this post on Instagram A post shared by Richard A Lopez (@sirrickky)

Chiquis ha estado de vacaciones en Hawai en compañía de su prometido Emilio Sánchez, pero también aprovechó para promocionar su línea de prendas moldeadoras. Luciendo muy contenta ella salió a la calle usando un body blanco, tal y como se puede ver en un clip que publicó. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Los fans de Chiquis Rivera han quedado encantados con su más reciente sencillo “Ni muerta”, en el que colabora con la rapper Snow Tha Product. El tema fue estrenado hace unos días durante la entrega de Premios Juventud, y marca la incursión de la cantante en el género urbano.

