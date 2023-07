En ajustados leggings Chiquis Rivera baila en el gimnasio al ritmo de su nuevo sencillo “Ni muerta”

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Chiquis Rivera ha retomado sus rutinas en el gimnasio, y ahora se dejó ver al término de sus ejercicios matutinos, compartiendo en sus historias de Instagram un video que la muestra usando ceñidos leggings negros y bailando al ritmo de “Ni muerta”, la canción que interpreta a dueto con Snow Tha Product. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante se encuentra en Miami, y acudió a un restaurante de mariscos en compañía de su prometido Emilio Sánchez, quien le tomó una foto en la que luce su cabello ondulado. Ella escribió junto a la imagen el texto: “Miami siempre es una buena idea”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Emilio es fotógrafo profesional, pero Chiquis fue quien optó por tomar una selfies después de su cita. Los resultados están a la vista y ella lució espectacular al usar un vestido que resaltó su curvilínea figura, mientras que él asumió una pose en la que se veía desenfadado. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

