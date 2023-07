Chiquis Rivera abre su abrigo para lucirse en enterizo, haciendo un sensual baile

Chiquis Rivera ha logrado llenos totales en los lugares donde se ha presentado durante la segunda parte de su gira Abeja reina, y en su más reciente concierto causó sensación al salir al escenario usando botines, sombrero y un abrigo, del cual se despojó para dejarse ver en un ajustado enterizo, luciendo su retaguardia mientras movía sensualmente sus caderas al ritmo de la música. Todo quedó captado en un video que compartió su fan Gilberto Reyes. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

La cantante no descuida su faceta de empresaria, y publicó en Instagram una fotografía en la que aparece disfrutando un raspado, mientras usa uno de los bodys moldeadores de su propia línea; ella escribió junto a la imagen el mensaje “Feliz 4 de Julio”. View this post on Instagram A post shared by Bella Body Shaperwear by Chiquis (@bellabodyshaperwear)

El 2 de julio la mamá de Chiquis –Jenni Rivera– hubiera cumplido 54 años, y ahora la abeja reina le rindió tributo en un clip que la muestra en su casa, cantando el tema “Inolvidable” y diciendo: “En honor a la reina de reinas, a la diva de la banda, la inolvidable Jenni Rivera”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

