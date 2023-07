En video, Chiquis Rivera se desviste para mostrar su ceñido bodysuit color nude

Chiquis Rivera siempre cuenta con ideas originales para promocionar su línea de prendas moldeadoras, y ahora se dejó ver muy sexy en un video que compartió en TikTok. Ella aparece usando un enterizo de mezclilla, del cual se despoja para modelar un ceñido bodysuit de color nude, mientras dice: “Hace mucho calor aquí en Puerto Rico, y ando un poquito flojita, pero por dentro bien apretadita”. @chiquisofficial A BodyShaper you won’t regret! If anything you will fall in love!!! 🥰🫶🏻@Shapewear and Co. Search “Invisible Bodyshaper” LINK in BIO! #bodyshaper #fypp #chiquis #confidence #spanish #fajas #seamless ♬ TULUM – Peso Pluma & Grupo Frontera

En otro clip la cantante aparece luciendo sus piernas mientras usa un minivestido blanco, al viajar a bordo de un auto en compañía de su prometido Emilio Sánchez. Ella usó el tema “Thicke” de Beyoncé Knowles como fondo musical y escribió: “Dominguiando con mi vato! 🤪” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace algunos días Chiquis dio un concierto en Coarsegold, California, el cual fue todo un éxito. Ella hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un video con los mejores momentos del show y agradeció la preferencia de sus fans: “Fue una noche increíble! Su cariño, sus abrazos y el que me acompañen lo es todo para mi. Los amo! Jamás me cansaré de agradecer y decirlo. Por ustedes soy la abeja Reina”. 🐝👑 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

