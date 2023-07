Usando ceñido enterizo Chiquis Rivera causa furor durante sus shows en California

Tras dedicar tiempo a la promoción de su línea de bodys y fajas moldeadoras Chiquis Rivera ha retomado su gira Abeja reina, obteniendo mucho éxito en los conciertos que dio en California. Ella salió al escenario usando un ceñido enterizo con estampado y hasta movió su retaguardia en la coreografía con la que comienza su set list. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Los seguidores de la cantante siempre esperan el momento en el que ella brinda con tequila, y ahora lo hizo mientras interpretaba un cover al tema “Vas a llorar por mí” de Banda El Recodo. Fue entonces cuando todos sacaron sus teléfonos celulares para grabarla. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Poco a poco Chiquis se acerca a los seis millones de seguidores en Instagram, y en un reciente post ella aparece luciendo sus piernas mientras pasea junto con su prometido Emilio Sánchez. La artista también agradeció a sus fans el apoyo que le han brindado a lo largo de este año: “Su cariño, sus abrazos y el que me acompañen lo es todo para mi. Los amo! Jamás me cansaré de agradecer y decirlo. Por ustedes soy la abeja Reina”. 🐝👑 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

