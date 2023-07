Chiquis Rivera posa en la cama, usando un ajustado body blanco

Chiquis Rivera ha sacado su lado sensual en la promoción de su línea de prendas moldeadoras, pues ella misma ha sido una de las modelos, y ahora sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto que la muestra en la cama, usando un ajustado body blanco que delineó su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by Shapewear & Co by Chiquis (@shapewearandcompany_)

Hace unos días la cantante viajó a Grecia para celebrar su cumpleaños, y desde ahí publicó imágenes en las que aparece usando un traje de baño azul mientras viaja a bordo un yate, pero también posó acompañada de amigas y de su prometido, el fotógrafo Emilio Sánchez. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Este cumpleaños simplemente agradecí la vuelta al sol. Estar viva, ser amada, sentir paz, tener salud y estar PRESENTE!”

El más reciente concierto de Chiquis se llevó a cabo en California y fue todo un éxito; uno de los momentos favoritos del público fue cuando ella interpretó la canción “De contrabando”, escrita por Joan Sebastian y que hiciera muy popular su mamá –Jenni Rivera– en 2005. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

