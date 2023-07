En minibikini rosa Chiquis Rivera luce sus curvas mientras descansa en la playa

Chiquis Rivera ha vuelto a sacar su lado sensual, ahora en una foto tomada durante sus recientes vacaciones y en la que aparece en la playa, luciendo sus atributos al usar un escotado minibikini rosa. Ella viajó en compañía de su prometido Emilio Sánchez. View this post on Instagram A post shared by ShowNews (@show__news)

La cantante ha incursionado en el género urbano con el sencillo “Ni muerta”, que interpreta con Snow Tha Product, y en su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece en un estacionamiento, usando leggings negros e improvisando una coreografía mientras hace playback de la canción. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Cada vez que se presenta la oportunidad Chiquis aprovecha para promocionar su línea de prendas moldeadoras, siendo ella misma la modelo. Ahora lució muy feliz en un clip que la muestra seleccionando un body blanco, que combinó con pantalones holgados para salir a pasear. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

