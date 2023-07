Chiquis Rivera luce sus atributos frente al espejo, usando ceñidos leggings grises

Foto: Neilson Barnard for The Recording Academy / Getty Images

Chiquis Rivera ha dado una sorpresa a sus millones de fans, pues a través de sus historias de Instagram publicó un video grabado por ella misma en el que aparece junto a los casilleros del gimnasio, usando ajustados leggings grises y luciendo su retaguardia frente al espejo, poco después de haber terminado sus rutinas de ejercicios. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La cantante también compartió imágenes que la muestran durante su actuación -el pasado domingo- en el partido final de la Copa Oro, en la que estuvo acompañada por Akon, Oriana Sabatini, Lasso y Adriel Favela. Junto a su publicación ella escribió: “Me encantó compartir el escenario con mis colegas y amigos”.

Desliza para ver todas las fotos

Chiquis continúa en su faceta de empresaria, y su línea de prendas moldeadoras ha sido todo un éxito. Ella misma funge como una de las modelos, y en su cuenta de Instagram publicó unas fotos en las que aparece en la cama, usando un ceñido body blanco; la frase con la que complementó el post fue: “No hay cuerpo más bello que aquel que se acepta”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Sigue leyendo: