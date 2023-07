Luciendo un escotado vestido color aqua Chiquis Rivera se va de fiesta

Chiquis Rivera ha complacido a sus seguidores en Instagram con nuevas fotos, que la muestran en un restaurante de Miami, usando un escotado vestido color aqua y acompañada de su prometido Emilio Sánchez. Ella posó para él mientras esperaban una ronda de deliciosos platillos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Hace algunos días Chiquis acudió a la entrega de los Premios Juventud, donde hubo un homenaje a su mamá, Jenni Rivera. Ella acumuló más de 181,000 likes por una imagen en la que aparece con sus hermanas Jenicka López y Jacqie Rivera; el mensaje que escribió junto a la foto fue: “Fue un gran honor y momento súper emotivo poder compartir el escenario con mis bellas y talentosas hermanas. Una canción que le escribió nuestra madre al bebé de la familia, Johnny Cinco. Gracias Premios Juventud por el espacio y la oportunidad de honrar a nuestra madre. Estamos muy agradecidos!” 🤍 View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En ese mismo evento Chiquis Rivera presentó el tema “Ni muerta”, que es un colaboración con la rapper Snow Tha Product. El público ovacionó la incursión de la artista en el género de reguetón, y ella lució espectacular usando un ajustado enterizo estampado. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

