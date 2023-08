José Ramírez reveló qué inició la pelea con Tim Anderson: “Él me invitó a pelear, así que vamos a hacerlo”

El partido entre Guardianes de Cleveland y White Sox de Chicago de MLB fue noticia tras la pelea entre José Ramírez y Tim Anderson que terminó con Anderson en el piso tras recibir un derechazo del dominicano de Cleveland.

Ramírez y Anderson terminaron expulsados al igual que los mánagers Pedro Grifol (White Sox) y Terry Francona (Cleveland). El viernes antes de la pelea, Anderson le quitó la mano de la base a un jugador de Cleveland tras un doble que molestó a los jugadores del equipo tras un cambio en la sentencia de quieto a out.

Aunque Ramírez reveló que la molestia con Anderson viene desde hace bastante tiempo.

“Yo entiendo que él (Tim Anderson) no está respetando el juego, no desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso porque puede lesionar a un muchacho. Aquí todo el mundo anda detrás de un futuro, tiene familia a quien mantener y es algo que (mala palabra), hay que cuidarse, hay que cuidarse y yo entendía que lo que él hizo no está bien”, comentó el jugador.

Ramírez golpeó fuerte en el pómulo a Anderson que hizo caerse al campocorto de Chicago hasta que llegaron los demás jugadores para meterse en la disputa.

“Me pegó muy fuerte a mí, se lo corregí y él lo que (hizo) me invitó a pelear y entonces, sí me invitó a pelear, ya tenía que ejecutar”, agregó el dominicano de Cleveland.

Esta fue la primera expulsión por una discusión en la carrera de José Ramírez en sus 11 años en las Grandes Ligas. El toletero de 30 años de edad es uno de los capitanes de la franquicia de Cleveland.

“Yo siempre tengo el apoyo del equipo, nosotros siempre estamos unidos. De verdad que estoy muy contento con el apoyo, no me siento contento con lo que pasó, porque tuve que salir del juego, tuve que dejarlos solos, pero siempre tengo el apoyo de ellos”, sentenció.

El encuentro lo terminó ganando Chicago 7-4 tras múltiples expulsiones. Ramírez estuvo en el encuentro de este domingo, mientras que Tim Anderson no fue alineado en el último juego de la serie en el Progressive Field de Chicago.

