Luis Miguel enciende las redes sociales con su impresionante delgadez ¿Qué dieta hizo?

Hace unos días Luis Miguel dio inicio a su gira de conciertos tras cuatro años fuera de los escenarios. Sus grandes espectáculos comenzaron en Buenos Aires, Argentina, pero muchos fans llevaron a las redes sociales videos para que internautas disfrutaran de ver al ‘Sol De México’ cantando.

En redes como Tik Tok e Instagram están circulando pequeños audiovisuales del artista sobre el escenario, dejando impactados a muchos por la cantidad de peso que perdió antes de comenzar su tour. Algunos hasta han expresado dudas sobre si es o no el artista.

“Esa mirada del segundo 12 me dice que si es él”; “Definitivamente este si es Luis Miguel”; “No es la misma mirada, solo cuando hace ciertos gestos como que se parece por eso pasa como Luis Miguel, pero no es el verdadero”; “No sé cómo pueden dudar al oírlo cantar, no hay otro como él. Es indiscutiblemente él”; “Con ustedes Marc Anthony”, “Es el verdadero sol, simplemente bajo de peso y la comparación es de veinte años más o menos y es lógico que cambie su físico, igual sigue siendo lindo”; “Es Sergio Mayer”; “Ese no es Luis Miguel”; “Ese no es Luis Miguel es Sergio Mayer”; “Es un doble”; “Pensé era Marc Anthony”; “¿Luis Miguel? No se parece a él”; “Sí exageró en adelgazar, pero el sigue siendo mi rey”, entre otras, son las opiniones de internautas en las diversas publicaciones que han hecho.

¿Qué hizo para perder peso?

El cantante de 53 años que conserva su increíble voz ha mantenido su vida privada muy reservada desde siempre, eso ha incluido su salud.

Para prepararse para la gira de conciertos que ya comenzó a dar, tuvo que prepararse físicamente y eso significó, según portales de noticias mexicanos, que se sometiera a un régimen alimenticio estricto para perder más de 20 kilos y lograr ponerse mucho más saludable.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí, pero no es recomendable para todo el mundo”, dijo el artista en algún momento el ‘Sol De México’ según informaciones que publicó Infobae, a partir del programa español ‘El Hormiguero’.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es un método que tiene opiniones encontradas entre especialistas. Hay quienes lo defienden y resaltan su efectividad, pero una importante cantidad de nutricionistas advierten que pudiera llegar a ser riesgoso.

Consiste en ingerir alimentos diariamente en periodos de 12, 16 u 18 horas. En palabras de quienes platean, siguen y defienden este “sistema”, el cuerpo es sometido a cambios metabólicos que intensifican la pérdida de peso considerablemente.

El ayuno intermitente entonces sería lo que aplicó Luis Miguel para lucir el impresionante cambio que miles de personas no paran de comentar en redes sociales.

Le cantó a Paloma Cuevas en un concierto

Durante su primer concierto de la gira, su novia Paloma Cuevas lo acompañó en las primeras filas del evento. Ocasión que ‘LuisMi’ aprovechó para cantarle y dar a entender al público lo enamorado que está de la diseñadora española.

Cuando estaba cantando ‘Cucurrucucú Paloma’ miró a su amada y repitió varias veces ‘Paloma’ haciendo que el público se estremeciera al entender que le estaba cantando a ella. @pole_romina Guitarrea tranquilo 🤪#luismiguel #luismiguellaserie @Luis Miguel #luismiguelargentina ♬ sonido original – Romina Poletti

