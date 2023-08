Luis Miguel dedica una canción a su novia Paloma Cuevas en pleno concierto| VIDEO

La gira de Luis Miguel ya comenzó por todo lo alto en Buenos Aires, Argentina, el pasado 3 de agosto. Durante el espectáculo el artista tuvo un gesto romántico con su novia, la diseñadora española Paloma Cuevas, con el que está enloqueciendo a sus fans en redes sociales.

El Sol de México aprovechó cuando estaba cantando ‘Cucurrucucú Paloma’ para mirar hacia las primeras filas del público donde se encontraba su amada y mirándola repitió varias veces Paloma haciendo que el público se estremeciera al entender que le estaba cantando a ella.

Esta gira es el regreso del cantante a los escenarios tras cuatro años de ausencia y lo ha hecho en un momento importante para el en temas del amor, pues está muy feliz con Cuevas, quien primero fue su amiga y hasta su comadre.

En redes sociales, los fans de Luis Miguel han comentado que el gesto que tuvo con la diseñadora es una clara declaración del amor porque no había dedicado ninguna canción en público a alguna mujer que fuera su pareja.

“Esto es lo más increíble que ha hecho Luis Miguel en toda su carrera después de dedicarle a su madre expresamente su canción”; “Esto es una declaración de Amor en Luis Miguel sin precedentes”; “Qué fuerte!!! Él nunca ha implicado tanto su vida privada… esa mujer está haciendo milagros con nuestro Miky”; “La última vez y única que vi a Luis Miguel dedicar un tema fue en el 86′ a su madre, hoy agosto 2023 a novia, no se digo no más, sin nada que agregar”; “No me extraña que está enamorado hasta las trancas como decimos en España 🇪🇸 porque ese grito de ‘Paloma ya no me llores’ le sale porque la ama profundamente y la habrá visto sufrir”; “Por eso dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, felicidades a LuisMi pero también muchas felicidades a Paloma lo tiene muy enamorado y feliz”, entre otros comentarios han dejado sus fans en redes sociales.

¿La mejor historia de amor?

Paloma Cuevas, con quien se le ha visto a Luis Miguel pasear por Europa y playas de México, conoce al artista desde que era un niño y luego de separarse de su exesposo, el torero Enrique Ponce en el 2020, se dio una oportunidad con el cantante.

“Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos desde pequeños. La vida nos ha reunido de diferentes formas y ahora estamos juntos”, dijo la empresaria en una entrevista excluisiva a Boris Izaguirre del diario español El País.

Asimismo, agregó: “Tal vez nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. ¿Ha sido diferente? Puede ser, pero no podría ser mejor”.

