Bella Hadid informa sobre su lucha contra la enfermedad de Lyme

Hace algunos días la modelo Bella Hadid recurrió a sus redes sociales para informar a sus fans que se retiraría temporalmente para someterse a un tratamiento debido a la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada en 2012. Ahora ha dado a conocer que se encuentra “finalmente saludable”, y en su cuenta de Instagram publicó muchas fotos que la muestran en distintas etapas de su recuperación. View this post on Instagram A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Hadid también compartió imágenes de varios reportes médicos y un largo mensaje sobre su actual estado de salud: “Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que realmente no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente la cosa más confusa de la historia. Algo que quiero expresarles a todos ustedes es que 1: estoy bien y no tienen que preocuparse, ♥️ y 2: no cambiaría nada, por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto nuevamente para llegar aquí, a este momento exacto en el que estoy ahora, con todos ustedes, finalmente saludable, lo haría todo de nuevo”.

Bella agregó que regresará al modelaje cuando esté lista, pero agradeció tanto a su madre –Yolanda Hadid– como a los médicos que la trataron: “Traté de elegir las imágenes más positivas que pude, porque a pesar de lo dolorosa que fue esta experiencia, el resultado fue la experiencia más esclarecedora de mi vida, llena de nuevos amigos, nuevas visiones y un nuevo cerebro…Agradecida con mi mami por mantener todos mis registros médicos, estar a mi lado, nunca apartarse de mí, protegerme, apoyarme, pero sobre todo, creerme a través de todo esto. Gracias a mi doctor genio, y a su increíble equipo de enfermeras”.

Sigue leyendo: