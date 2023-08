Mike Tyson asegura que la pelea entre Francis Ngannou y Tyson Fury no será tan unilateral como algunos piensan

Luego de ser designado como uno de los entrenadores para la transición de Francis Ngannou de las MMA al boxeo, Mike Tyson aseguró que la pelea entre el camerunés y Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no va a ser tan unilateral como la gente piensa y que será más dura.

En una entrevista con First Take, Tyson indicó que es un error pensar que Fury tendrá una pelea fácil el 28 de octubre en Arabia Saudita y reconoció que Ngannou, excampeón de peso pesado del UFC, tiene un buen futuro en el boxeo.

“Ha tenido muchas peleas profesionales, pero nunca ha experimentado un combate de boxeo profesional. Pero al trabajar con él ayer, tiene la aptitud y veo un buen futuro en esta vida. No va a ser tan unilateral como la gente piensa que es. Estaba hablando con Francis una vez que entró y le pregunté ‘¿Estás dolorido hoy?’, y dijo ‘No'”, declaró.

Francis Ngannou defendió su cinturón de peso pesado del UFC ante Ciryl Gane y no renovó contrato. Foto: Katelyn Mulcahy/Getty Images.

“Eso fue un gran error (que Fury tendrá una pelea fácil). Pero, vamos a trabajar y vamos a poner todo lo que tiene para este partido en particular. Definitivamente, creo que va a ser una pelea más dura de lo que nadie piensa”, agregó.

Después de no renovar contrato con el UFC para cumplir su sueño de incursionar en el boxeo y de intercambiar provocaciones en redes sociales con Tyson Fury, Francis Ngannou logró lo que deseaba y enfrentará a The Gypsy King, tarea que no será fácil, pero de acuerdo con Mike Tyson la pelea será muy pareja.

A pesar de que el excampeón de peso pesado del UFC no tiene experiencia en boxeo, Ngannou es conocido en las MMA por su gran poder de nocaut y esto lo sabe Iron Mike. De sus 17 victorias en el octágono, 12 de ellas las terminó por la vía rápida.

Por su parte, Tyson Fury ha sido muy criticado por aceptar la pelea, que no tendrá en juego el cinturón del CMB, contra el camerunés y no llegar a un acuerdo con Oleksandr Usyk en un combate de unificación. La última vez que The Gypsy King, de 34 años, subió al ring fue en diciembre cuando derrotó por nocaut técnico a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. El inglés cuenta con récord invicto luego de 33 peleas, 24 por la vía rápida, y un empate.

