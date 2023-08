“Una basura”: Conor McGregor despotricó sobre el combate de Jake Paul y Nate Díaz

El espectáculo entre Jake Paul y Nate Díaz fue duramente criticado por la estrella de UFC Conor McGregor a través de un mensaje en redes sociales que al cabo de unas horas terminó eliminando.

Como “una basura” calificó el peleador irlandés la pelea que sostuvo el retirado de las Artes Marciales Mixtas, Nate Díaz, y el youtuber Jake Paul, el cual se definió en 10 rounds por decisión unánime. Fiel a su estilo controversial, ‘The Notorius’ se valió de su perfil en X (anteriormente Twitter) para criticar el duelo.

Conor compartió una imagen de su debut en boxeo cuando enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en una pelea de exhibición en 2017. En la postal se ve al irlandés con un posado triunfal mientras el estadounidense está agachado con sus manos a la altura de la cabeza como si se estuviera resintiendo de un golpe.

En la leyenda, el peleador de 35 años confesó haber visto el combate y mostró su decepción con duros calificativos. “Yo viendo esa basura anoche. Vaya. P*** y S*** en un ring”, redactó.

La opinión del europeo se da luego de las declaraciones que emitió Jake Paul en la rueda de prensa posterior a su victoria en el American Airlines Center en Dallas, Texas; cuando al ser consultado sobre la posibilidad de enfrentar a Conor McGregor, lo rechazó de plano por la supuesta ingesta de sustancias prohibidas por parte de la estrella de UFC.

“No me importa ese tipo. Necesita ir a rehabilitación. Quiero a Nate en MMA. Quiero más boxeadores profesionales y quiero a ‘Canelo’ Álvarez”, respondió. Se trata del segundo ataque en una semana hacia McGregor por parte de un peleador profesional luego de que Justin Gaethje lo acusara de lo mismo.

“Nunca en mi vida he tomado esteroides y no quiero pelear con alguien que me está engañando”, puntualizó Gaethje tras derrotar a Dustin Poirier en UFC 291.

Al igual que Nate Díaz en esta ocasión, Conor McGregor también debutó en el boxeo con una pelea de exhibición de gran exposición mediática y que generó más de $1 billón de dólares ante Floyd Mayweather Jr. El combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas culminó con derrota por KO técnico para ‘The Notorius’ en el décimo asalto.

