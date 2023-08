Jake Paul incrementa su ambición y se pide a ‘Canelo’ Álvarez como rival tras derrotar a Nate Díaz

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en el objetivo principal del youtuber y ahora boxeador Jake Paul, quien nada más ganar el sábado por la noche en el American Airlines Center, en Dallas, Texas se pidió al mexicano como próximo rival.

En la entrevista posterior a su victoria en 10 rounds, el hermano de Logan Paul fue consultado por otros combates con estrellas de las Artes Marciales Mixtas como Conor McGregor. Sin embargo, el estadounidense fue claro en su respuesta.

Primero manifestó públicamente su deseo de activar la cláusula de revancha contra Nate Díaz, pero en esta ocasión en la Professional Fighting League (PFL), liga de MMA a la que pertenece el influencer y donde todavía no ha debutado.

“Lo derribé, gané casi todos los asaltos. Creo que ganó esa ronda. Escucha, Nate es un guerrero. Lo lastimé en ese primer round y siguió viniendo”, dijo en la entrevista sobre el ring. “Diez millones de dólares en PFL, esa es la oferta. Vamos a ejecutarlo de nuevo en MMA. Gané uno, ahora es tu oportunidad en tu territorio. MMA, hagámoslo”, añadió.

Ya en la rueda de prensa, Paul expresó que entre sus prioridades está medirse ante boxeadores profesionales como ‘Canelo’ Álvarez. “No me importa ese tipo. Necesita ir a rehabilitación. Quiero a Nate en MMA. Quiero más boxeadores profesionales y quiero a ‘Canelo’ Álvarez”, fue su respuesta cuando le sugirieron a Conor McGregor como rival.

Jake Paul se para en su esquina antes del comienzo de su pelea contra Nate Diaz en el American Airlines Center el 5 de agosto de 2023 en Dallas, Texas. Foto: Sam Hodde/Getty Images.

En la rueda de prensa tras el evento de UFC 291, Justin Gaethje también rechazó a McGregor por supuestamente consumir sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento. “Nunca en mi vida he tomado esteroides y no quiero pelear con alguien que me está engañando”, dijo. Hace unos meses el irlandés se unió a la lista de peleadores que desea enfrentar al mexicano y lanzó un reto que se convirtió en una pequeña guerra de declaraciones.

Enfrentar al mexicano sería el más grande reto para ‘El Niño Problema’, quien a pesar de tener un récord de siete victorias y una caída, su única pelea contra un boxeador profesional fue contra Tommy Fury, al que no pudo derrotar el pasado mes de febrero en un duelo definido por una decisión dividida.

Jake se estaría midiendo a uno de los mejores libra por libra del mundo, pues a sus 33 años, el tapatío posee una marca de 59 victorias, 39 de ellas por la vía rápida y solo dos derrotas. La última vez que ‘Canelo’ subió al cuadrilátero fue el pasado mes de mayo cuando venció a John Ryder en México.

No obstante, Álvarez se encuentra preparándose para medirse ante Jermell Charlo por el campeonato indiscutido de peso supermediano el 30 de septiembre en Las Vegas.

