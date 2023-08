Chiquibaby abre su blusa y muestra su sostén en este sensual look rosa

En medio de la emoción que ha generado con su regreso a la televisión, la presentadora de televisión conocida como Chiquibaby dejó con la boca abierta al público con su más reciente hazaña en su perfil oficial en Instagram.

Se trató de un carrusel de imágenes para los que posó enfundada en un sensual conjunto monocromático rosa que evidenció sus atributos. Y es que la famosa optó por un pantsuit rosa de seda con un blazer oversized y un pantalón ancho. En lugar de una blusa, lució un bikini que le agregó un toque de sensualidad al atuendo tras mostrar su escote.

“Todo es cuestión de ACTITUD …y la Última Foto es mi favorita 🏃🏽‍♀️ 💗 #chiquibabyla #morrapower #tvgirl”, escribió la presentadora de televisión para acompañar la popular publicación que acarreó la atención de los internautas.

Para el flamante look, la mexicana se puso en manos de la estilista de las estrellas Karla Birbrager, así como de Mariana Frontado y Jovanique Roldan, equipo de maquillaje y peinado del programa ‘Siéntese quien pueda’.

Así reaccionó el público al modelito de Chiquibaby

Chiquibaby no tardó en volverse el tema de conversación en la sección de comentarios, donde los piropos por su belleza y figura de infarto estuvieron a la orden del día.

Mientras la mayoría de mensajes surgieron por parte de sus fanáticos, hubo algunas celebridades que no dejaron pasar la oportunidad de mostrarle su cariño. Tal fue el caso de Jessica Carrillo y la cantautora Helen Ochoa, por mencionar algunos.

“Cálmate comadre 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 love it!!! You rock it”, “En todas te veo fabulosa pero la más que me gustó fue la #3 espectacular mi preciosa Chiquibaby”, “Siiii la ultima foto está increíble 👏🏻, Regia 👸 siempre”, “Divina” y “Ese look te queda wow”, son los mensajes que se leen en Instagram.

Seguir leyendo:

• Chiquibaby abre su corazón y confiesa cómo se dio cuenta de que Telemundo la iba a despedir

• Chiquibaby revela que estaba a punto de viajar a París cuando le ofrecieron trabajar en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’

• Chiquibaby presumió cuerpazo en un enterizo perfecto para el verano