Lautaro Martínez le da la bienvenida al mundo a su segundo hijo y comparte el emotivo momento en redes

Lautaro Martínez, quien levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 con Argentina hace unos meses, y su esposa, la influencer Agustina Gandolfo, se convirtieron en padres por segunda ocasión y decidieron inmortalizar el momento con una fotografía junto a su nuevo descendiente y una carta en Instagram.

“Uno de los días más emocionantes de nuestras vidas. Felices de tenerte en nuestros brazos”, se puede leer en el mensaje que emitió la pareja en colaboración en la red social de la camarita.

Junto al mensaje se aprecia una foto donde aparecen los tres juntitos. Agustina recostada en la cama del hospital con el bebé en brazos y Lautaro abrazando a ambos con su cabeza tocando la de su esposa.

“Tu hermanita en casa esperándote para llenarte de amor. Ahora somos 4. Bienvenido Theo, te amamos”, continúa la misiva, revelando el nombre del nuevo integrante de la familia.

La publicación, que en menos de 24 horas superó el millón de “Me gusta”, contó con las reacciones de muchas figuras del fútbol, quienes enviaron sus buenos deseos a la familia y los felicitaron por el nacimiento del nuevo integrante.

Paulo Dybala, Javier Zanetti, Sergio “Kun” Agüero, el “Dibu” Martínez, Leandro Paredes y Juan Cuadrado fueron algunos de los astros del balompié que dejaron un comentario en la publicación; también figuras como Wanda Nara y Bizarrap, además del Inter de Milán, club donde juega Lautaro, se hicieron presentes en la revelación de la noticia.

Cabe recordar que Martínez y Gandolfo se casaron en mayo de este año, consumando su noviazgo casi cuatro años después de que Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, los presentara en el 2018.

Tres meses antes del matrimonio, en febrero, Agustina comunicó de forma pública el embarazo de su entonces novia con una emotiva publicación en Instagram: “Nuestra familia se agranda y no podemos estar más felices. No vemos la hora de tener otra personita que ilumine nuestros días y le dé más alegría a nuestro hogar. Son más de lo que alguna vez soñé. Los amo para siempre”. View this post on Instagram A post shared by Agustina Gandolfo (@agus.gandolfo)

Sigue leyendo:

· ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? ¿Quién será el que gane la Champions League y el Mundial en la misma temporada?

· Lautaro Martínez desmintió rumores de infidelidad

· “Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas”: Messi recuerda el título mundial de Argentina