Nancy Pelosi advierte que si Donald Trump es reelegido la Casa Blanca sería una empresa criminal

Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, está convencida que Estados Unidos quedaría condenado si Donald Trump vuelve a ser presidente.

“Si Trump volviera a ser presidente, Estados Unidos, tal como lo conocemos, ya no existirá”, señaló durante una entrevista concedida a New York Magazine.

Asimismo, la demócrata de 83 años elevó el tono de sus comentarios sobre Trump e incluso lo tachó de criminal.

“Ni siquiera pienses en eso. No pienses que el mundo está en llamas. No puede suceder, o no seremos los Estados Unidos de América. Si fuera presidente, sería una empresa criminal en la Casa Blanca”, expresó.

Frente a las acusaciones que deberá enfrentar Trump en los juzgados, Pelozi las calificó como adecuadas para una persona que intentó pasar por encima de la ley.

“Las acusaciones contra el presidente son exquisitas y los cargos hermosos e intrincados; probablemente tengan más posibilidades de convicción que cualquier cosa que se me ocurra”, dijo.

Nancy Pelosi considera que Donald Trump es consciente de que perderá los juicios, pues lo tacha de culpable. (Jemal Countess / Getty Images)

Y es que Pelosi, cuando aún era presidenta de la Cámara de Representantes, supervisó dos juicios en contra de Donald Trump en la cámara baja, pero en ambos el magnate de 77 años resultó absuelto por el Senado.

De esta manera, una vez que los señalamientos de la legisladora de California llegaron a oídos del expresidente de la nación no tardó en dirigirle unos mensajes donde prácticamente le declara la guerra, pues afirmó que irá tras ella.

“Dijo algo sobre mí, con alegría, que fue realmente bastante vicioso. Ella es una bruja malvada cuyo viaje del marido desde el infierno comienza y termina con ella. ¡Ella es una psicópata enferma y demente que algún día vivirá en el INFIERNO!”, escribió en la plataforma de redes sociales Truth Social.

Cabe destacar que, la semana pasada, el fiscal especial Jack Smith acusó al expresidente de la nación por conspiración para defraudar a la nación; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y conspiración contra derechos, delitos que en caso de comprobarse lo podrían enviar a prisión

