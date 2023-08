Shakira luce sus atributos al posar de espaldas en el estudio de grabación

Foto: Pietro S. D'Aprano for Fendi / Getty Images

Shakira siempre reserva un momento para complacer a sus millones de seguidores en Instagram, y ahora publicó una foto que la muestra en el estudio de grabación, trabajando en su próximo álbum; ella posó junto a la consola y, de espaldas, presumió sus atributos. El mensaje que escribió junto a la imagen -que ha obtenido más de un millón de likes– fue: “El ambiente de estudio en Los Ángeles”. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

La cantante colombiana compartió una colección de imágenes recordando la pasada entrega de Premios Juventud, en la que fue reconocida por su larga trayectoria. Ella lució muy sexy en un elevador, usando un ajustado minivestido rojo con aberturas y hasta posó junto a Camila Cabello, con quien se lleva muy bien.

Desliza para ver todas las fotos

Shakira se ha anotado otro éxito con el sencillo “Copa vacía”, que interpreta junto a Manuel Turizo, pero el video detrás de cámaras que publicó hace unos días en Instagram -en el que grita despavorida cuando se le acerca una rata- se ha convertido ya en un complemento al clip de la canción. Ella acompañó su post con el texto: “Cosas que le pasan hasta a las sirenas”. 🤷‍♀️ View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

