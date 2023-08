Supuesto amante de Ricky Martín habla por primera vez del presunto romance con el cantante

Un joven originario de Argentina y de nombre Maximo Calvo asegura haber tenido un encuentro fugaz con el cantante Ricky Martin cuando este aún se encontraba en pareja con Jwan Yosef, el joven incluso deja abierta la posibilidad de que el cantante se encontrara en una relación abierta.

Relató para el programa Chisme No Like que se encontraba con un amigo en Los Ángeles, California cuando se encontró al astro boricua en una tienda Louis Vuitton y se quedó impactado porque se trataba de Ricky Martin.

El joven de ahora 22 años detalló que en ese momento tenía sólo 21 años, de acuerdo a las conversaciones que proporcionó al programa de espectáculos, le escribió al intérprete de “Bella” por Instagram y este le respondió amigablemente e incluso le cuestionó si alguien se hacía cargo de sus redes pero el exintegrante del grupo Menudo negó dicha información y hasta le mandó un “hola, good morning” en un audio de voz.

Comentó que acordaron verse un viernes porque proximamente él se iría de Los Ángeles, y que fueron a un hotel, una vez que arribaron al lugar comieron sushi y tuvieron relaciones sexuales.

¿Ricky Martin tendría una relación abierta con Jwan Yosef?

Maximo incluso dio detalles de cómo fue el encuentro íntimo con el también actor “fue especial porque era Ricky Martin”, sentenció y agregó que el originario de Puerto Rico es una persona muy amena “les juro que no lo sentía como una celebridad o estrella… es muy respetuoso”.

Reconoció que después de eso hablaron muy poco y perdieron el contacto pero que él estaba consciente de que Ricky Martin estaba en pareja además que probablemente mantenía una relación abierta con su expareja y que lo suyo no iba a trascender, fue la única vez que se vieron.

Ricky Martin está abierto al amor

el cantante boricua decidió narrar el momento en el que decidieron separar sus vidas, algo que sorprendió a sus fans

“Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos”, señaló Ricky Martin, quien dijo que a pesar de esta situación mantienen una excelente relación con el padre de sus hijos más pequeños. “Estamos mejor que nunca”RICKY MARTIN

Con lo que confirma lo que ya había dicho previamente Yosef, quien también había hablado con la prensa. En esta charla, Ricky Martin explicó que si bien está abierto a tener una nueva relación, no lo ve como un plan a corto plazo, ya que por el momento quiere disfrutar de su soltería.

“Con calma, fueron siete u ocho años (de relación). Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”RICKY MARTIN

Estas declaraciones surgen después de que se corriera el rumor de que su separación se debió a que el cantante de “Pégate” estaba interesado en Max Barz, un actor de cine para adultos al cual comenzó a seguir en Instagram y que, según se especula, está obsesionado con él.

