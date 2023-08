Canelo Álvarez y Jermell Charlo están oficialmente listos para la “guerra” del 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas

La mesa está servida, Canelo Álvarez y Jermell Charlo se preparan para uno de los combates más esperados del año en el que el mexicano pondrá en juego todos sus títulos de campeón indiscutido del peso supermediano, mientras que por otro lado el pugilista estadounidense expondrá sus fajas de campeón indiscutido del peso mediano ligero.

El combate se llevará a cabo el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena. Allí el mexicano que cuenta con uno de los mejores legados boxísticos de su generación a sus 33 años, buscará hacer historia ante un Charlo que no irá a jugar.

El tapatío llegará a esta pelea con registro de de 59 victorias, incluyendo 39 por la vía del cloroformo, dos empates y dos derrotas. Además, buscará convertirse en el primer hombre capaz de defender todos y cada uno de sus cuatro títulos de forma exitosa en tres ocasiones consecutivas.

Canelo Alvarez celebra su victoria ante Caleb Plant (Foto: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Cabe acotar que Charlo es el rey vigente del peso mediano ligero y busca unirse a un club selecto de campeones legendarios como Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns y Roy Jones Jr. que lograron consagrarse como campeones mundiales tras ascender dos divisiones de forma exitosa.

Palabras de Eddy Reinoso y Canelo Álvarez

“Estamos muy entusiasmados por contar con este choque histórico bajo la bandera de PBC”, dijo Eddy Reynoso, Manager y Entrenador de Canelo. “Nuestro equipo está enfocadísimo en esta pelea, y hemos decidido entrenar en la altura como parte de nuestra preparación. Contaremos con un gran campeón como Charlo enfrente nuestro, y los estilos de ambos boxeadores dentro del cuadrilátero harán que esta sea una pelea emocionante”, prosiguió.

“Me siento muy contento de que se haga una pelea de esta magnitud. Dos campeones indiscutidos, un peleador como Jermell Charlo que se ha enfrentado a los mejores de su división. También me alegra muchísimo poder regalarle otra pelea de primer nivel a toda la gente”, dijo Canelo.

Canelo Alvarez y Eddy Reinoso (Foto: Steve Marcus/Getty Images)

Jermell Charlo asume el reto contra Canelo

Charlo se entrena en Dallas bajo la atenta mirada de Derrick James, quien fue nombrado como Mejor Entrenador del Año del 2022 por la Asociación de Escritores de Boxeo de América, y ganó su primer título mundial cuando disputó su primera pelea con James en su esquina, un nocaut en el octavo asalto ante John Jackson en el 2016. Este pugilista tejano prosiguió a aquella victoria con tres defensas exitosas, noqueando a Erickson Lubin y Charles Hatley y venciendo al ex campeón mundial Austin Trout por puntos.

Jermell Charlo celebra su triunfo sobre Brian Castano (Foto: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images)

“Estoy realmente entusiasmado por contar con la chance de hacer historia una vez más este 30 de septiembre”, dijo Charlo. “Esta será la pelea más grande del boxeo y lo dejare todo dentro del ring, como siempre. Yo manifesté a esta pelea para que se haga realidad y me la he ganado con todo lo que yo he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero ya verá lo que es Lions Only. Una vez que termine la pelea, la gente se verá obligada a reconocer que yo soy el mejor boxeador del planeta”.

