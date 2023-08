Geraldine Bazán enciende las redes con un bikinazo que le quitó 20 años de encima

Con una sonrisa en el rostro y desde un destino paradisiaco, la actriz Geraldine Bazán rompió el internet al dejarse ver junto a su hija en una postal al natural y sin filtros en la que lució más radiante que nunca. ¡Aquí te contamos la historia detrás de la tierna sesión de fotos!

La histrionisa que participó en historias como “100 días para enamorarnos” y “Bajo las riendas del amor” recurrió a su cuenta de Instagram para documentar su reciente escapada a Costa Rica, misma que incluyó un chapuzón en sus hermosas playas.

Es así como surgió una publicación en la que Geraldine Bazán posó muy sonriente junto a Elissa, una de las dos hijas que comparte con el actor Gabriel Soto y que, de acuerdo con los internautas, parece su gemela.

Y es que madre e hija lucieron su versión más natural y sin filtros posando sin una gota de maquillaje enfundadas en trajes de baño perfectos para esta temporada de verano, dejando al descubierto las similitudes que hay entre ambas.

Eso sí, Geraldine Bazán terminó por robarse la atención del público y volverse el blanco de piropos por parte de su comunidad digital en los que se afirmó que “se ha quitado 20 años de encima”.

“Woooow que bella está tu hija, parecen hermanas”, “Hermosa Geraldine”, “No cabe duda que estás en tu mejor etapa y disfrutando la vida”, “Así o más hermosa” y “Rompiendo corazones”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

¿Geraldine Bazán le dio una nueva oportunidad al amor junto a Lupillo Rivera?

El nombre de la actriz mexicana no ha dejado de encabezar los titulares gracias a su presunta relación con el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera. No obstante, la famosa no dudó en salir a aclarar los rumores y asegurar que actualmente se encuentra solterita y sin compromisos.

“Ya lo platicamos. Fue una broma, siempre se agradecen los piropos. Esos datos me los guardo“, contó ante las cámaras del programa ‘Venga la Alegría’, para luego asegurar que no se opone a la idea de encontrar un compañero de vida.

“No tendría nada de malo. No estoy en contra”, finalizó Bazán.

