¿Un nuevo Diego Lainez? El Real Betis se interesa en Marcelo Flores

El Real Betis le agarró el gusto a los futbolistas mexicanos. El conjunto de la liga española estaría interesado en un nuevo azteca para que se incorpore a su plantilla. El club Bético estaría detrás de Marcelo Flores, el joven mexicano que fue formado en las inferiores del Arsenal. El Betis va por la revancha tras su anterior apuesta por Diego Lainez.

En 2019 el Real Betis puso todas sus fichas en una joven promesa del fútbol mexicano. Diego Lainez llegó al club español a cambio de $16.5 millones de dólares. En aquel momento, los Béticos apostaron por un joven azteca que solo tenía 19 años. 4 años más tarde, el conjunto europeo ahora va por Marcelo Flores.

El Chelo tiene la misma edad que tenía “Factor” cuando llegó al club. Según informaciones de los medios locales, el Real Betis tendría en su radar al extremo del Arsenal. El azteca no pudo gozar de muchas oportunidades en la última temporada y un cambio de aires sería una buena alternativa.

“A corto plazo, en el Betis ni hay plazas libres de extracomunitarios (hasta que salga Willian José) ni una intención real de incorporarlo, aunque el seguimiento existe y no se quiere perder de vista a este talento”, indicó el portal Estadio Deportivo de Sevilla.

Marcelo Flores fuera del Arsenal

El Chelo llegó al Arsenal en 2019 proveniente del Ipswich juvenil. Desde entonces el azteca ha jugado en el arsenal base, sub-18, sub-21 y sub-23. En la última campaña, el mexicano fue cedido al Real Oviedo de España, pero habría regresado al balompié inglés.

“Tenemos muy en cuenta a Marcelo y sabemos del potencial que tiene. Ahora, hay que diseñar bien su carrera y saber cuál es el mejor club para hacerlo crecer; en eso estamos”, dijo Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, al ser cuestionado por Marcelo Flores.

Un destino diferente al de Diego Lainez

La apuesta del Real Betis buscaría tener una revancha a la anterior adquisición de Diego Lainez. “Factor” fue cedido al Sporting Braga, luego a Tigres de la UANL, hasta que finalmente fue comprado por el propio conjunto felino. Lainez se devaluó y fue una inversión perdida por parte del club. Liga MX ?? La Liga



18-year-old phenom Diego Lainez joins Mexico teammate Andrés Guardado at Real Betis for a reported fee of $14 million ?? pic.twitter.com/51ZMC7Prnf— FOX Soccer (@FOXSoccer) January 10, 2019

Marcelo Flores ya tiene un antecedente en España y este no es exitoso. El Chelo fue cedido al Real Oviedo de la segunda división del fútbol español, pero fue perdiendo oportunidades en el club a lo largo de la temporada. El azteca jugó 15 partidos en los que no pudo convertir goles, pero si concedió una asistencia.

