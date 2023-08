Ariadne Díaz explota su lado sensual, posando en body negro con transparencias

Ariadne Díaz ha dado rienda suelta a su faceta de modelo en su más reciente publicación de Instagram. Se trata de una serie de fotos tomadas por Christopher Esqueda en las que aparece presumiendo su figura mientras usa un body negro con transparencias. Ella complementó las imágenes con el mensaje: “No hay sueño más grande que tu propia dignidad, tu vida y tu alegría. Respeta tu intuición, porque nunca se equivoca y abraza todo lo que venga del amor ✨. Que tengan un gran día”. View this post on Instagram A post shared by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz)

La bella actriz mexicana también causó sensación hace unos días al compartir fotos que la muestran en una playa de Puerto Vallarta (de donde es originaria), usando un minibikini negro y acompañada de su mascota: “No iba a subir estas fotos porque están movidas, pues era de noche y yo estaba corriendo, y después me acordé que cuando empezó Instagram justo de eso se trataba, de compartir fotos reales que lejos estaban de ser perfectas, pero que subíamos porque eran momentos memorables. 🌙 Esa tarde/noche Perri conoció el mar justo en la playa de los muertos, en donde pasé las mejores tardes de mi infancia, y por último, mi mamá tomó estas fotos y todo esto para mí significa mucho. Ojalá nos animemos a compartir más momentos especiales sin importarnos nada más”. ✨

Desliza para ver todas las fotos

Recientemente Ariadne fue invitada al estreno de la obra de teatro “Vaselina”, y lo hizo luciendo espectacular en un total look negro. Su veredicto fue: “Qué gran elenco y producción 💕 Cantamos, bailamos y nos divertimos mucho”. View this post on Instagram A post shared by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz)

Sigue leyendo: