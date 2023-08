Así es el resort donde Carolina Sandoval luce sus curvas en República Dominicana

La influencer venezolana Carolina Sandoval, mejor conocida como ‘La Venenosa’, está disfrutando de los últimos días de las vacaciones de verano en República Dominicana y lo está haciendo en Viva Resorts, un exclusivo complejo turístico ubicado en Santo Domingo.

Por medio de una serie de videos, publicados en su cuenta de Instagram, la expanelista de ‘Suelta la Sopa’ nos permitió ser testigos de la escapada que se dio con su querida mamá y sus hijas a las playas del Caribe.

“❤️Mis Amores el tiempo pasa muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos nuestros hijos se convierten en hombres y mujeres … hoy empiezo formalmente mi celebración de 20 años como “Madre” y los 20 años de mi amada hija @barbaracamilas #lamujerdemivida”, escribió Carolina en una publicación que la muestra disfrutando del calor de los dominicanos.





Por lo que pudimos notar, las cuatro integrantes de la familia Sandoval gozaron de todos los lujos y comodidades que nos podamos imaginar en Viva Resorts y para viva muestra un botón.

El complejo, que también cuenta con hoteles en México y en las Bahamas, es un hotel todo incluido que cuenta con restaurantes de comida caribeña. mexicana y europea, con piscina, con jacuzzi, con spa, con recepción, con bar, con gimnasio, con salones de eventos, con canchas de tenis, con área para niños, con playa privada, entre otras amenidades.

El costo del alojamiento por noche va de los $188 a los 233 dólares, sine embargo, se debe considerar que solo se puede reservar un mínimo de dos noches. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

