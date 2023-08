Corte federal anuló la ley que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego

Una corte federal de apelaciones anuló el miércoles una ley con décadas de antigüedad que prohibía a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego, el último golpe contra las regulaciones de control de armas en Estados Unidos, según CNN.

Bajo un estatuto federal conocido como 18 U.S.C. § 922(g)(3), a cualquier persona que sea un “usuario ilegal o adicto a cualquier sustancia controlada”, incluida la marihuana, se le puede prohibir la posesión de un arma y enfrentar hasta 10 años de prisión por violar la ley.

En un fallo unánime de un panel de tres jueces en la corte de apelaciones con sede en Nueva Orleans, la corte dijo que la ley de 1968 es inconstitucional, citando una decisión histórica de la Corte Suprema de 2022 que cambia el marco que los tribunales inferiores deben usar al analizar las restricciones de armas.

“En resumen, nuestra historia y tradición pueden respaldar algunos límites en el derecho de una persona intoxicada a portar un arma, pero no justifica desarmar a un ciudadano sobrio basándose exclusivamente en su consumo de drogas en el pasado”, escribió para el panel el juez de circuito Jerry Smith, designado por Ronald Reagan. “Tampoco las tradiciones más generalizadas de desarmar a las personas peligrosas apoyan esta restricción sobre los consumidores de drogas no violentos”.

La decisión solo afecta a Texas, Louisiana y Mississippi, pero significa que el hombre que presentó el desafío, Patrick Daniels, obtendrá la anulación de su condena de julio de 2022.

Daniels fue sentenciado a casi cuatro años de prisión y tres años de libertad condicional después de que fue arrestado en abril de 2022 cuando agentes de la ley registraron su automóvil y encontraron marihuana junto con dos armas de fuego cargadas.

El caso se conoce como U.S. vs Daniels, y la decisión del tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleans fue escrita por el juez Jerry Smith, junto con los jueces Stephen Higginson y Don Willett.

Juntos sostuvieron que la ley violaba la Segunda Enmienda y no se alineaba con la prueba de la Corte Suprema establecida en Bruen vs. New York Rifle & Pistol Association, que estableció que las leyes de armas de fuego deben cumplir con la “tradición histórica de regulación de armas de fuego” de la nación.

El estatuto federal se aplica no solo cuando una persona está intoxicada sino también cuando está sobria y en posesión de una sustancia controlada.

La misma norma fue aplicada a Hunter Biden

El estatuto examinado por el Quinto Circuito fue una de las leyes que los fiscales federales alegaron que Hunter Biden violó con la compra de un arma en 2018.

El Departamento de Justicia hizo la acusación como parte de un acuerdo propuesto con el hijo del presidente que también cubría ciertos presuntos delitos fiscales, pero el acuerdo ahora está siendo analizado por un juez federal en Delaware. Hunter Biden se ha declarado no culpable.

