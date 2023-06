Biden destacó la primera legislación importante de control de armas en su aniversario

El presidente Joe Biden destacó el viernes que se cumplió un año desde la aprobación de la primera legislación bipartidista importante sobre control de armas en una generación, durante una cumbre realizada en Connecticut, cuando la violencia armada alcanza niveles récord en Estados Unidos y el Congreso permanece estancado en cuanto a regular las armas de fuego, según CNN.

Biden firmó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras el 25 de junio de 2022, a raíz de las terribles masacres ocurridas en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York, y una escuela primaria en Uvalde, Texas.

En sus declaraciones en la Cumbre Nacional de Comunidades más Seguras en Connecticut, Biden pronunció un discurso apasionado sobre la adopción de medidas adicionales para proteger a las comunidades, argumentando que cree que el movimiento de control de armas ha llegado a un “punto de inflexión”.

“Ya sean demócratas o republicanos, todos queremos que las familias estén seguras. Todos queremos dejarlos en un lugar de culto, un centro comercial, un cine, la puerta de una escuela sin preocuparnos de que sea la última vez que los vamos a ver. Todos queremos que nuestros hijos tengan la libertad de aprender, leer y escribir en lugar de aprender a agacharse y cubrirse en un salón de clases. Y sobre todo, todos estamos de acuerdo en que no hemos terminado. No hemos terminado. No hemos terminado”, dijo Biden entre aplausos en el auditorio repleto.

El año pasado, Biden promulgó la Ley bipartidista de Comunidades Más Seguras, un avance significativo en uno de los temas políticos más polémicos.

La administración también ha implementado dos docenas de acciones ejecutivas para tratar de reducir la violencia armada en Estados Unidos. La Casa Blanca se ha centrado en la acción estatal para tratar de reducir la violencia armada ante la inacción del Congreso.

“Para mí, y para la mayoría de ustedes, esto es lo que realmente es: es un primer paso importante”, dijo Biden, refiriéndose a la legislación de seguridad de armas que promulgó el año pasado.

Biden habló en la Universidad de Hartford, donde, en 2013, el expresidente Barack Obama pronunció un discurso tras el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut. Diez años después, la violencia armada sigue siendo un tema desafiante para la Casa Blanca.

El presidente Biden también renovó su llamado al Congreso para que se prohíban las armas de asalto y termine la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas.

Sigue leyendo:

– Encuesta Gallup: Las armas y el crimen pasan a ser uno de los principales problemas de EE.UU.

– El presidente Biden anunció 13 nuevas acciones para reducir la violencia armada en EE.UU.

– La Asociación Nacional del Rifle demanda a Maryland por su ley de control de armas