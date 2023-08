Jermell Charlo quiere hacer historia ante Canelo Álvarez: “Vengo a dejarlo todo en el ring”

Jermell Charlo quiere hacer historia el 30 de septiembre y dejará todo en el ring cuando enfrente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez e intente arrebatarle el campeonato indiscutido de peso supermediano en Las Vegas, pelea que considera como la más grande del boxeo.

El estadounidense, que podría convertirse en el tercer doble campeón indiscutido si vence al mexicano, reconoció que Canelo Álvarez es un gran boxeador, pero después que termine la pelea la gente tendrá que reconocerlo como el mejor peleador del deporte.

“Estoy muy emocionado de hacer historia una vez más el 30 de septiembre. Esta es la pelea más grande en el boxeo y vengo a dejarlo todo en el ring como lo hago cada vez. Manifesté esta lucha en existencia y me la gané con todo lo que he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero verá de qué se trata Lions Only. Cuando termine la pelea, la gente tendrá que reconocer que soy el mejor peleador en el deporte”, dijo Charlo en una nota de prensa.

Canelo Álvarez defenderá nuevamente su campeonato indiscutido de las 168 libras en Las Vegas. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Jermell Charlo quiere emular la hazaña que solo sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields han logrado, convertirse en campeones indiscutidos en dos categorías de peso diferentes. Por eso confía en su velocidad y golpeo para llevarse el triunfo ante Canelo Álvarez, uno de los mejores libra por libra y considerado la cara del boxeo en la actualidad.

Cabe destacar que las predicciones para el duelo entre campeones indiscutidos, donde Canelo Álvarez pondrá otra vez en juego sus títulos de las 168 libras, se encuentran divididas. Mientras que unos expertos y especialistas del boxeo aseguran que el boxeador tapatío le ganará cómodamente al estadounidense, otros piensan que Jermell Charlo podría sorprender al mundo y acabar con el reinado del mexicano.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño en la revancha. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate. Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Bernard Hopkins analiza la pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo: “Una pesadilla”

· Julio César Chávez Jr. dice que Canelo Álvarez no está en “su prime” y predice pelea con Jermell Charlo

· Roy Jones Jr. cree que Jermell Charlo se arriesga al subir dos categorías para enfrentar a Canelo Álvarez