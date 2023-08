PayPal lanzó su propia stablecoin: Esto es lo que deben saber los inversores

Esta semana la empresa estadounidense que opera en sistema de pagos en línea, PayPal anunció el lanzamiento de su propia moneda digital estable “PayPal USD (PYUSD)”, la cual estará respaldada en dólares americanos y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo.

Aunque el plan de tener su propia stablecoin se había insinuado en el 2022, por supuesto esto generó sin duda un gran revuelo dentro de la industria luego de que Paypal mantuviera un enfoque un poco cauteloso después de que la plataforma financiera incorporara algunas criptomonedas.

De acuerdo con Paypal este nuevo activo digital desarrollado en alianza con Paxos, “está diseñado para contribuir a la oportunidad que ofrecen las criptomonedas estables para pago”, dice el comunicado en el cual también se indica que la moneda “estará disponible para una comunidad ya grande y en crecimiento de desarrolladores externos, wallets y aplicaciones web y puede ser adoptada fácilmente por los exchanges de criptomonedas”, se destaca.

Además, la PYUSD se caracteriza por ser un token ERC-20 que se construye sobre la cadena de bloques Ethereum, aprovechando la plataforma Blockchain. Para el director ejecutivo de PayPal, Dan Schulma “el cambio hacia las monedas digitales requiere un instrumento estable que sea digitalmente nativo y que se conecte fácilmente a una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense”, dijo.

Lo que debe saber de la nueva stablecoin

Hasta los momentos PayPal aseguró que la única forma de comprar la nueva moneda digital es a través de su misma plataforma, asimismo indicó que no hay disponibilidad de intercambios cifrados de terceros. Se ha detectado que Uniswap se están usando varios tokens falsos a nombre de PYUSD ya han aparecido en Uniswap, como una manera de sacar provecho al lanzamiento de la criptomoneda.

En este sentido, el profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Columbia y autor de “Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets y Plataforms”, Omid Malekan, aconsejó a los inversionistas tener mucho cuidado con la cantidad de dinero que se invierte y asegurarse de comprar las monedas digitales a un emisor confiable y que esté regulado.

Para Malekan, desde las finanzas emplear este tipo de monedas estables no hace gran diferencia a una tarjeta de regalo y explicó que con las stablecoin se puede adquirir distintas criptos o realizar compras en línea.

