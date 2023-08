Video: Así denunció el candidato Fernando Villavicencio las amenazas de narco ligado al Cártel de Sinaloa

La violencia en Ecuador ha llegado a niveles inimaginables, y el asesinato del candidato a la presidencia del país, Fernando Villavicencio, es la confirmación de esta lamentable situación.

Aunque las autoridades llevan a cabo las investigaciones sobre este atentado, todo parece indicar que el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, estaría involucrado.

Y es que, tan solo unos días antes del ataque armado que le arrebató la vida, Villavicencio denunció las amenazas en su contra por parte de un líder criminal vinculado al Cártel de Sinaloa.

En un video que circula en redes sociales, se puede ver al político ecuatoriano dando a conocer dichas amenazas: “Hay una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia de que, si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, indicó ante varios reporteros.

El asesinado candidato presidencial de ecuatoriano, Fernando Villavicencio, había denunciado ayer las amenazas del cártel de Sinaloa en su contra. pic.twitter.com/xOMg5st3aN — Brenda Estefan (@B_Estefan) August 10, 2023

“Esto lo que hace es confirmar que nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me la he jugado en este país en contra de estas estructuras”, agregó.

Cabe señalar que Villavicencio había mencionado a Fito en sus discursos contra las organizaciones criminales. El delincuente, cuyo nombre es José Macías Villamar, es identificado como dirigente de la banda Los Choneros, una de las más poderosas de Ecuador.

Fito lidera a Los Choneros desde el año 2020, tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, según informó el diario local El Universo. Actualmente se encuentra detenido después de ser sentenciado a 34 años de cárcel por “delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato”.

Identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa (2007-2017), Fernando Villavicencio se movilizaba con protección policial ante las amenazas que había recibido, sin embargo, estas medidas no fueron suficientes a la salida de un mitin electoral en un céntrico sector de Quito, donde lamentablemente perdió la vida.

