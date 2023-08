Jeff Bezos, CEO de Amazon, paga $68,000,000 de dólares por su nueva mansión en Indian Creek

Jeff Bezos, CEO de Amazon y considerado como uno de los hombres más ricos del mundo, acaba de hacerse de una muy linda mansión en Indian Creek, Florida, por la que habría pagado la cantidad de $68,000,000 de dólares.

De acuerdo a Bloomberg, que fue el medio que dio a conocer la noticia, esta no sería la única residencia que adquiera el magnate, pues tiene en mente hacerse de otras propiedades más.

Hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre su nuevo hogar, solo se sabe que tiene salida al mar, de piscina y que será vecino de Ivanka Trump, Tom Brady, entre otros ciudadanos que cuentan con el flujo económico suficiente para vivir en el conocido como ‘Búnker de los multimillonarios’.

Otros vecinos millonarios que viven o han vivido ahí están Julio Iglesias, Don Francisco, Robert Diener (Fundador de Hotels.com); Eddie Lampert (Ex CEO de Sears); Mary Shula (Viuda del ex NFL Don Shula); Rakesh Gangwal (Ex CEO de US Airways); Carl Icahn (Fundador de Icahn Enterprises); Jeffrey Soffer (Magnate hotelero), entre otros.

La zona, que es considerada como la más costosa del país, cuenta con una seguridad y privacidad envidiable, pues no cualquiera puede ingresar a esta comunidad privada. También goza de campo de golf profesional y del conocido como Indian Creek Country Club.

