Mundial Femenino 2023: Salma Paralluelo mete a España en semifinales tras un gol en prórroga ante Países Bajos

España derrotó 2-1 a Países Bajos en los cuartos de final del Mundial Femenino 2023 y consiguió meterse en las primeras semifinales en la historia de la selección española. Por su parte, Suecia derrotó a Japón por lo que España y las suecas se verán las caras por un cupo a la final.

La selección femenina de España demostró su mejor juego y fue superior a unas neerlandesas que solo remataron una vez a puerta en el primer tiempo. Las españolas tiraron 12 veces al arco en la primera parte, pero no tuvieron suerte y se fueron 0-0 al segundo tiempo.

En el minuto 80, España consiguió un penal tras una mano de Stefanie Van der Gragt. Mariona Caldentey tiró el remate a la izquierda junto al poste y puso arriba a las españolas que ya soñaban con la final, pero las neerlandesas no bajaron los brazos.

En el 90+1 Van der Gragt tuvo su revancha. Fue a buscar un pase en profundidad y definió ante la salida de Cata Coll. Países Bajos reaccionaba en el tiempo de descuento y complicaba el sueño a España.

Se fueron al tiempo extra donde ambas selecciones tuvieron sus oportunidades, pero en el 111 Salma Paralluelo recibió un gran balón en una contra de Jennifer Hermoso y la delantera cruzó el remate con su zurda para darle la victoria a España.

Paralluelo anotó el segundo gol más tardío en la historia de la selección de España femenino o masculino. Solo Andrés Iniesta marcó más tarde, tras anotar en el minuto 116 en la final de la Copa del Mundo 2010, precisamente ante Países Bajos.

“Recuerdo a toda mi familia, a toda la gente que me apoya, que me quiere, de todas mis compañeras al tener el gol que nos lo merecíamos”, afirmó Paralluelo tras certificar el pase a semifinales.

“Ha sido una contra, se ha quedado Jeni (Hermoso), se ha dado la vuelta, me ha tirado el pase al espacio y me he hecho un hueco para chutar y por suerte ha entrado”, explicó la atacante española.

Suecia se medirá a España tras derrotar a Japón

Suecia se metió a las semifinales y jugará ante España. / Foto: EFE

Suecia se hizo con el balón desde el comienzo del partido, y Japón apostó por la solidez defensiva que le caracteriza. Con solo un gol en contra en todo el campeonato las “Nadeshiko” (japonesas), mantuvieron su estrategia y por primera vez no surgió efecto.

De nuevo a balón parado, Suecia abrió el marcador pasados los 30 minutos. Amanda Ilestedt aprovechó una serie de rebotes y puso la pelota en la portería para conseguir su cuarto gol.

La selección japonesa no estaba cómoda y Suecia quería más goles. Kosovare Asllani remató y el balón rebotó en el poste izquierdo de Ayaka Yamashita, que rozó el esférico. Por primera vez, Japón no controlaba la situación en un duelo de la Copa del Mundo.

En los primeros 6 minutos de la segunda parte, Filippa Angeldal marcó el segundo tanto para las europeas. El cansancio hizo mella en la suecas y Japón, aún con tiempo, intentó reaccionar.

En el descuento Honoka Hayashi transformó los minutos del cierre en emocionantes con un tanto en el añadido, pero sin llegar a igualar un partido en el que las asiáticas se fueron diluyendo poco a poco.

