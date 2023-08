Así es la casa donde Emilio Osorio, ‘El Halcón’ de ‘LCDLFM’, vivirá tras salir del reality show

El actor Emilio Osorio, de 20 años y quien fue el quinto finalista de ‘La Casa de los Famosos México’, ya podrá dormir muy pronto en la casa de su papá, el productor Juan Osorio, ubicada en el barrio de Tetelpan, en Ciudad de México. @juanosorio.oficial Hola amigos! ¿Qué tal me quedó mi primer TikTok? Les manda un abrazo el productor del pueblo! Su amigo Juan Osorio ✨ #elamorinvencible #america ♬ El Amor Invencible – Betty

Aunque ‘El Halcón’, nombre que recibió por el rol que adoptó en el reality show de Televisa, solía vivir con su mamá, la mudanza de Niurka a Mérida provocó que tuviera que buscar otro nido y lo encontró en el hogar de su exitoso papá.

“Platicamos y le dije que yo quería quedarme aquí a seguir trabajando y la única opción que quedaba era irme a vivir con mi papá. Mis hermanos también se quedaron aquí, solo que ellos ya viviendo solos. Llevo 3 años viviendo con mi papá”, narró el también cantante en una plática que tuvo con Sergio Mayer al interior de la casa.

A pesar de que ahora está feliz de compartir techo con su papá, Emilio Osorio es consciente de que pronto tendrá que volar, sin embargo, es una decisión que se quiere tomar con calma, al estar convencido de que no desplegará sus alas en, por lo menos, los siguientes dos años, pues sigue ahorrando para cumplir su sueño de ser un halcón en libertad e independiente.

¿Cómo es la casa en la que Emilio Osorio vive con su papá?

La casa se ubica sobre una calle tranquila y de adoquín, aunque en julio de 2019 el productor se llevó tremendo susto después de que unos sujetos forzaran la puerta de acceso y entraran a robar, para lo que tuvieron que atar y golpear a Juan Osorio, quien en ese momento se encontraba al interior de la residencia en compañía de su novia.

Cocina

Su cocina está equipada con electrodomésticos de acero inoxidable, con alacenas de tono blanco, rojo y marrón, con una isla central que funciona como desayunador y para para preparar los alimento, así como con un reloj de pared. @juanosorio.oficial Acompáñame a ver esta triste historia 😂 ♬ sonido original – Juan Osorio Ortiz

Comedor

Su comedor está dotado de una mesa rectangular y de un hermoso cuadro que destaca por sus caballos galopando. @juanosorio.oficial 2 🥭!!! Esto es un pleonasmo 😂 ♬ sonido original – Juan Osorio Ortiz

Sala

Su sala está conformada por sofás, por una mesa de centro de tono chocolate y por una chimenea, la cual, seguramente, es su mejor aliada durante la temporada de frío. View this post on Instagram A post shared by Juan Osorio (@juanosorio.oficial)

Recámara principal

El dormitorio de Juan Osorio está conformado por una cama grande con cabecera de tono chocolate, ropa de cama roja y gris, así como por diversas imágenes religiosas y veladoras, las cuales tiene en una especie de repisa. View this post on Instagram A post shared by Juan Osorio (@juanosorio.oficial)

Jardín

Aunque sus interiores son muy lindos, el exterior de su casa también lo es, al contar con un jardín lo sumamente amplio para hacer ahí todo tiempo de reuniones. @juanosorio.oficial Un saludo para todos! ♬ sonido original – Rayo

