Conoce la casa de Florida donde Francisca Lachapel verá crecer a su segundo bebé

El viernes 11 de agosto Francisca Lachapel gritó a los cuatro vientos que está embarazada de su segundo bebé, cuyo sexo desconocemos, pero no sería de extrañar que en un futuro le adecúe un espacio en la muy linda casa que ya comparte con Francesco y con Gennaro, su aún único hijo, en el estado de la Florida.

Cocina

Su cocina, que es bastante amplia y abierta, está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una isla central que funciona para preparar los alimentos y como desayunador, así como con unas lámparas de techo colgantes de tono dorado.

Sala

Su sala, la cual nos mostró en un reciente video, llama la atención por estar dotada de sofás en tono claro y por cojines blancos.

También atrae las miradas por su mueble de madera y por su repisa donde tiene varias fotos de Genaro y muy pronto de su bebé en camino. View this post on Instagram A post shared by Francisca (@francisca)

