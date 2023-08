Crece la posibilidad de ver Joe Manchin como independiente enfrentando a Joe Biden en las elecciones

Después de años de mostrar su desacuerdo con algunos planteamientos de los demócratas que guían a su partido desde Washington, Joe Manchin, senador de West Virginia, admite que podría dejar las filas demócratas para convertirse en independiente y quizá hasta para aparecer en la boleta electoral rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año.

Durante una entrevista concedida a MetroNews, el político de 75 años quien todavía no ha anunciado oficialmente si se postulará para la reelección, expresó que medita la proyección que pueden tener sus iniciativas como independiente en el Senado o bien desde otra posición que pueda asumir en el futuro.

“He estado pensando en eso durante bastante tiempo. No he tomado ninguna decisión en absoluto sobre mi dirección política. Quiero asegurarme de que mi voz sea verdaderamente una voz independiente, cuando hablo, hablo sobre el bien que hacen los republicanos y el bien que siguen haciendo los demócratas” indicó.

El nombre de Joe Machin podría aparecer en la boleta electoral del próximo año. (Anna Moneymaker/Getty Images)

Aunque es un hecho de que, al interior del partido demócrata, a varios de sus colegas Manchin ya no les simpatiza, pues incluso a votado en contra de algunos proyectos impulsados por el partido, su posición en el Senado le otorga poder en virtud de que a los demócratas les brinda el control con 51 representantes contra los 49 del lado republicano, así que al convertirse en independiente les quitaría un escaño y habría riesgo de un reacomodo en el Senado.

Sin embargo, Joe Machin siente que la imagen demócrata sea deteriorado en gran medida porque no existe retroalimentación y las decisiones únicamente son tomadas desde Washington sin tomar en cuenta a los miembros que están fuera de ese radar.

“La marca se ha vuelto tan mala. La marca ‘D’ y la marca ‘R’. En West Virginia, la marca ‘D’ porque es mala a nivel nacional. No son los demócratas en Virginia Occidental. Son los demócratas en Washington o las políticas de Washington de los demócratas. Me han escuchado decir un millón de veces que no soy un demócrata de Washington”, enfatizó.

Aunque una posible candidatura independiente de Joe Machin en boleta electoral del próximo año no representa un riesgo para la reelección de Joe Biden, su salida del partido demócrata podría contribuir a que otros políticos le sigan los pasos.

