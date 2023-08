Emilio Osorio es el quinto finalista de ‘La Casa De Los Famosos México’: así lo despiden

Emilio Osorio fue el eliminado el viernes 11 de agosto y se convirtió en el quinto finalista de ‘La Casa De Los Famosos México‘, donde estuvo 69 días compitiendo por el premio final.

Tras conocer que debía salir de la casa, el actor y cantante tuvo una emotiva despedida con sus compañeros del ‘Team Infierno’ y con ‘La Jefa’ del programa.

El hijo de la vedette Niurka Marcos y del productor Juan Osorio se despidió llorando de los integrantes del equipo que se convirtió en el favorito de los televidentes.

Wendy Guevera, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Pocho de Nigris abrazaron al joven de 20 años y le agradecieron por la convivencia que tuvieron durante las 10 semanas de programa.

Por su parte, ‘La Jefa’ también le dedicó unas emotivas palabras a Emilio, en las que le reconoció que fue un gran jugador en el reality show.

“Quiero decirte algo, Emilio. Tú el más joven de mi casa, el más pequeño de mis habitantes, pero un gran jugador. Aguerrido, sensible, leal, siempre inquebrantable”, comenzó diciendo la voz del programa.

Luego agregó: “A lo largo de estos 69 días demostraste que juventud no es sinónimo de inmadurez, por el contrario, siempre tuviste la palabra precisa, en el momento adecuado para tus compañeros”.

Asimismo, ‘La Jefa’ le agradeció al artista y lo felicitó por convertirse en el quinto finalista de ‘La Casa De Los Famosos México’.

“Gracias, Emilio, por llenar mi casa de energía y vitalidad, en cada momento. ¡Muchas, muchas felicidades! Esta noche te consagras como el quinto finalista… Te deseo mucho éxito, te vas por la puerta grande, por la misma que ingresaste… ¡A volar! ¡A volar, halcón!”, le dijo.

En el estudio del programa lo estada esperando su papá, quien lo recibió con un fuerte abrazo. Luego Galilea Montijo y todos los asistentes al programa comenzaron a corear: “Emilio, halcón, ya eres ganador”.

“Es muy difícil que no te critiquen, que justo estés afuera, es muy difícil hablar en esta industria, es muy difícil no regarla. Yo llevaba 11 años con este señor (su papá) intentando no regarla para que la gente mínimo se creyera mi carrera, porque yo vengo de dos padres que ya la hicieron”, dijo Emilio.

Además, agregó: “‘La Casa De Los Famosos’ me enseñó que yo también quiero hacerla y quiero hacerla bien. Los que están allá adentro, y esta persona (señalando a Apio Quijano), me enseñaron y me recordaron quién era y créeme que a partir de hoy hay un cambio en mi carrera; hay un cambio en mí. A mucha gente probablemente no le va a gustar y ni modero”.

El retoño menor de Niurka aseguró que entró al reality show como Emilio y salió como todo un “halcón”. @lacasadefamososmex Emilio llora y se emociona tras salir de la casa de los famosos México #wendyguevara #wendy #lacasadelosfamososmexico #teaminfierno #wencola #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososmx #wencola #viral #fyp #fypシ゚viral #fypシ #parati #apio #apioquijano #nicola #nicolaporcella #sergiomayer #emilioosorio #ponchodenigris ♬ sonido original – Casa Famosos MX

Este domingo 13 de agosto se conocerá cuál de los cuatro finalistas que quedan dentro de la casa se consagra como el ganador de la primera temporada de ‘La Casa De Los Famosos México’.

Sigue leyendo:

– Así reaccionó Karol Sevilla al enterarse que Emilio Osorio es finalista de LCDF | VIDEO

– Karol Sevilla se retracta sobre grave comentario sobre Emilio Osorio ¡Juan Osorio la defiende!

– ‘La Casa de los Famosos México’: Apio Quijano defiende al Team Infierno con uñas y dientes

– ‘La Casa de los Famosos México’: la ruleta cambia la suerte de Sergio Mayer y Emilio Osorio

– Captan supuesto fantasma al interior de la casa de ‘La Casa de los Famosos México’

– Piden expulsión de Sergio Mayer de ‘La Casa de los Famosos México’ por “abuso sexual” contra Nicola Porcella

– ¿Karol Sevilla niega noviazgo con Emilio Osorio? Esta fue la sorpresiva declaración | VIDEO