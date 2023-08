‘La Casa de los Famosos México’: Apio Quijano defiende al Team Infierno con uñas y dientes

Apio Quijano es el único miembro del Team Infierno que ha sido eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’, pero su lealtad sigue intacta y en las galas ha defendido de gran manera a sus excompañeros de las críticas que reciben tanto de los exintegrantes del Team Cielo, como de otros conductores.

La última Gala de Nominación de la temporada no fue la excepción y el integrante de Kabah tuvo encontronazos con varios de los presentes, entre ellos con René Franco, Jorge Losa y Sofía Rivera Torres, quienes estaban felices por la dinámica de nominación, con la que había posibilidades de que Mariana “La Barby” Juárez se salvara.

“Ya que se vaya a la nominación ‘Barby’, ya de una vez, como la han hecho cansada ustedes”, comentó después de que se diera a conocer que la ruleta determinaría los puntos que se darían en el confesionario a cada selección de los participantes.

Además criticó a la producción del reality show y mencionó que se le hacía muy extraño que siempre usaran cosas como la ruleta para perjudicarlos. “Creo que cada vez que hay una oportunidad como de así (que el Team Infierno tenga el control) avientan la ruleta”, expresó el mexicano.

Ante eso, René Franco le dijo: “A ti te dieron 16 pepinos y todo tu equipo te nominó”, cuestionando los motivos de su lealtad al Team Infierno. Pero la respuesta de Apio fue contundente: “Prefiero gastar mi saliva masticando chicle que hablar contigo”.

Posteriormente, cuando ya era un hecho que “Barby” sería una de las nominadas el cantante celebró. “¿Qué pasó niñas? Vamos a tener otro angelito aquí ¿no?”, mencionó el cantante de la agrupación Kabah.

“Algo que ha demostrado el Infierno, bien, mal, regular, es la lealtad y hemos ido hasta el y yo dije, ‘sí me sacrifico’”, explicó en otro momento durante la transmisión, aunque Sofía le expresó que lo habían manipulado y por eso lo echaron y el dio otra contundente respuesta. “Yo les pedí que me nominaran porque yo ya no quería estar”, sentenció.

