El Team Infierno se burla del nuevo papel de Jorge Losa como conductor en ‘La Casa de los Famosos México’

A pesar de que ya fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’ los enfrentamientos entre Jorge Losa y el Team Infierno continúan, ahora por el rol de conductor que tuvo el español en un segmento de la gala del martes pasado, en el que los participantes vieron películas que capturaron los mejores momentos que han vivido en la semana.

Al verlo en la pantalla, los cinco habitantes del Cuarto Infierno se sorprendieron y comenzaron a lanzarle comentarios sarcásticos sobre este nuevo rol que desempeñó, al que calificaron como su “gran oportunidad laboral”.

El ambiente fue bastante tenso entre el exintegrante del Team Cielo y sus rivales, quienes cada que terminaba su participación aprovechaban para hacerle comentarios como: “Tanto que te quería ‘Albacete’, pero no te quería encuerado ahí. Ya agarraste jale”, obra de Poncho de Nigris.

“Una película que no me gustó para nada. Yo creo que sí soy un buen presentador ¿no crees?’ pero la película no me gustó nada. Para mí eso no se hace”, fue la crítica de Jorge a ‘Sola en Casa’, que retrató lo que ha vivido Mariana “La Barby” Juárez tras quedarse sola en el Cuarto Cielo. Ante esto, el regiomontano le contestó: “No te gusta porque ya estás afuera, papá”.

“Ay ya, quiten a Jorge”, fue otro de los ataques que recibió el español durante su participación, esta vez de parte de Wendy Guevara. Finalmente, cuando Odalys les preguntó sobre qué les había parecido el trabajo de su excompañero de reality, Sergio Mayer fue muy sincero. “Allá afuera lo hace perfectamente bien. Ya amarró chamba allá, bien. Te dije que ibas a tener buenas propuestas”, expresó.

Al Team Infierno le llamó la atención la actitud de Jorge Losa

Pero este tema no quedó en la sala de cine, pues después de la gala, el Team Infierno comenzó una charla sobre dicha experiencia. “Se le veía la cara de molestia, no de diversión, se veía molesto. Creo que no le ayudó nada porque se veía molesto y eso no se hace”, mencionó el exGaribaldi.

Por otra parte, Nicola Porcella, quien ha convivido más con Jorge Losa, pues estuvieron juntos en otro reality show, se mostró sorprendido por su actitud. “Siempre he dicho que es una buena persona, no lo había visto nunca como hoy”, y añadió: “Saben qué sentí? Como si estuviera haciendo un casting. Ni en ‘Guerreros’ lo he visto así”.

Por otra parte, Sergio mencionó que es probable que esa sea su verdadera personalidad y lamentó que no lo hubiera hecho mientras estuvo dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. “Aguantó, aguantó y ya afuera sacó. Porque así como estuvo ahorita pudo haber estado aquí, eso era a lo que lo estuvimos empujando aquí, a que sacara su verdadera personalidad. ¿Por qué no se defendió así? Se enganchó y ya está afuera”, concluyó.

