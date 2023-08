Filtran supuesta lista de participantes de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’

En medio del revuelo que ha causado ‘La Casa de los Famosos México‘ en su primera temporada, ha salido a la luz una supuesta lista con los participantes que podrían sumarse a la segunda entrega de esta producción de Televisa. Pero, ¿qué celebridades conforman esta lista? Aquí te contamos los detalles.

Fue a través del TikToker Mauro Rooms Miranda ​desde la cuenta @mauroroomsmiranda que se dieron a conocer los primeros nombres de las estrellas que se comprometerían al encierro en la casa más famosa de México.

De acuerdo con lo informado por el creador de contenido, los 16 participantes representarán a lo mejor del internet y la televisión:

– Lorena Herrera

– Macky Gónzalez

– Michelle Vieth

– Daniela Alexis ‘La Bebeshita’

– Lorena de la Garza

– Herly RG

– Jenny García

– Eleazar Gómez

– Karla Díaz

– Mauricio Mancera

– Ricardo Peralta

– Kunno

– Gabriel Soto

– Adrián Di Monte

– Agus Fernández

– Julio Ron

Cabe recalcar que si bien dicha lista de celebridades no ha sido confirmada por la producción, el público ya se ha mostrado receptivo ante la posibilidad de ver a este conjunto de estrellas en un solo lugar en busca del gran premio de 4 millones de pesos.

Eso sí, no faltaron aquellos que aseguraron que no habrá elenco que pueda superar al primero: “Ya no me vuelvo a enganchar porque ya ni duermo”, “La Casa de los Famosos se termina para mí.. Ninguna como esta que lamentablemente termina”, “Cero que ninguna va a superar a la actual” y “Ya no será igual dejaron la vara súper alta”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

